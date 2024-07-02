Мать не хотела верить: в Екатеринбурге педофил осужден за насилие над девочкой

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Житель Екатеринбурга насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. Ребенок неоднократно жаловался матери, но та не обращала на ее слова внимания, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Неладное заподозрил биологический отец девочки, который обратился с заявлением в полиции. Мать ребенка всячески препятствовала расследованию и даже прятала ребенка, не давая разрешения на проведение экспертиз. И суд первой инстанции оправдал мужчину. Однако решение было обжаловано, началось повторное разбирательство. Повторный суд в итоге приговорил екатеринбуржца к 12 годам лишения свободы.
Известно, что пара познакомилась в реабилитационном центре, где работал осужденный. После того, как они стали жить вместе, мужчина начал приставать к девочке. Известно также, что в телефоне матери в ходе расследования были обнаружены фотографии голой девочки, которые она могла отправлять сожителю, добавил инсайдер.
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