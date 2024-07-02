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Срок за насилие над 5-летней девочкой получил педофил из Екатеринбурга

Мать не хотела верить: в Екатеринбурге педофил осужден за насилие над девочкой

2 июля 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney

Срок за насилие над 5-летней девочкой получил педофил из Екатеринбурга

Обвинительный приговор вынесен в отношении екатеринбуржца за насильственные действия сексуального характера над маленьким ребенком. Мать девочки до последнего отказывалась верить в происходящее.

Житель Екатеринбурга насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. Ребенок неоднократно жаловался матери, но та не обращала на ее слова внимания, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Неладное заподозрил биологический отец девочки, который обратился с заявлением в полиции. Мать ребенка всячески препятствовала расследованию и даже прятала ребенка, не давая разрешения на проведение экспертиз. И суд первой инстанции оправдал мужчину. Однако решение было обжаловано, началось повторное разбирательство. Повторный суд в итоге приговорил екатеринбуржца к 12 годам лишения свободы.

Известно, что пара познакомилась в реабилитационном центре, где работал осужденный. После того, как они стали жить вместе, мужчина начал приставать к девочке. Известно также, что в телефоне матери в ходе расследования были обнаружены фотографии голой девочки, которые она могла отправлять сожителю, добавил инсайдер.

Педофил из Нижнего Тагила может сесть в тюрьму на 20 лет за изнасилование несовершеннолетнего.

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