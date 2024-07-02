Мать не хотела верить: в Екатеринбурге педофил осужден за насилие над девочкой

Известно, что пара познакомилась в реабилитационном центре, где работал осужденный. После того, как они стали жить вместе, мужчина начал приставать к девочке. Известно также, что в телефоне матери в ходе расследования были обнаружены фотографии голой девочки, которые она могла отправлять сожителю, добавил инсайдер.