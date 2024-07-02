Мошенники обокрали жителей Нижнего Тагила и ГГО на общую сумму более 85 млн

После оформления кредитов потерпевшие переводят деньги на «специальные счета» и затем неизвестные перестают выходить на связь. Кроме того, иногда аферисты называют себя операторами сотовой связи и убеждают людей оформлять «зеркальные» кредиты, а деньги перечислять на их счета.