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Мошенники обокрали жителей Нижнего Тагила и ГГО на общую сумму более 85 млн

Мошенники обокрали жителей Нижнего Тагила и ГГО на общую сумму более 85 млн

2 июля 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила и Горноуральского ГО отдали мошенникам более 85 миллионов рублей. Такая сумма была зафиксирована в начале 2024 года.

Об ущербе, который был нанесен мошенниками горожанам и жителям поселка, рассказал сотрудникам мебельного предприятия руководитель штаба нижнетагильской полиции Олег Салабаев. Правоохранитель рассказал также о распространенных способах мошенничества, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Так, злоумышленники часто представляются сотрудниками банков, полиции или спецслужб. Они убеждают население брать кредиты — например, якобы для того, чтобы предотвратить преступление или принять участие в поимке преступника.

После оформления кредитов потерпевшие переводят деньги на «специальные счета» и затем неизвестные перестают выходить на связь. Кроме того, иногда аферисты называют себя операторами сотовой связи и убеждают людей оформлять «зеркальные» кредиты, а деньги перечислять на их счета.

Напомним, житель Екатеринбурга отдал мошенникам более 4 000 000 рублей.

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