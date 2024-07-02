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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Свердловской области установят порядка 150 видеокамер на автодорогах

На автодорогах Свердловской области появится более 150 новых камер видеонаблюдения

2 июля 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области установят порядка 150 видеокамер на автодорогах

Порядка ста пятидесяти новых камер видеонаблюдения установят на автодорогах Свердловской области в этом году.

Камеры разместят в местах, где чаще всего происходят аварии, а также на трассах федерального и регионального значения. Оптимальные места для установки подскажут в Госавтоинспекции.

На федеральных трассах Челябинска, Перми, Тюмени и Курганска появится тридцать шесть камер. На дорогах местного значения установят двадцать две камеры.

В городах области установят сто восемь камер, семьдесят из которых появятся в Екатеринбурге. В мае уже запустили камеры на пересечении улиц Учителей и Вилонова, Крауля и Мельникова. Видеонаблюдение появилось на пересечении Бакинских Комиссаров и Коммунистической, а также на Титова у дома № 27.

Новое оборудование позволит более эффективно контролировать дорожную обстановку, предотвращать нарушения ПДД и выявлять виновников аварий, пишет Е1.

Ранее Невьянский машиностроительный завод оснастили новейшей системой видеонаблюдения.

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#Екатерина Смирнова#Дороги#Камера видеонаблюдения#Екатеринбург#Системы видеонаблюдения
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