Никакой газировки и алкоголя: свердловчанам рассказали о способах пережить жару

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Длительное воздействие высоких температур на организм человека может спровоцировать тепловой удар. Это очень опасное состояние, которое в отдельных случаях может стать причиной смерти человека. Заработать тепловой удар можно при нахождении в душном помещении, при сильном нагреве комнаты или салона автомобиля под воздействием солнца, работе в жару в спецодежде и т. д. Также тепловой удар может вызвать длительное воздействие на человека солнечных лучей — в этом случае говорят о возникновении солнечного удара, который является одной из разновидностей теплового.
По данным МЧС России, при тепловом ударе повышается температура тела, возникает тошнота и рвота, головокружение, слабость. В тяжелых случаях человек теряет сознание, у него начинаются судороги.
Также жара способна вызвать обезвоживание организма и затруднение дыхания. Нахождение на солнце приводит к ожогам, у некоторых людей могут обостриться хронические заболевания и проявиться аллергия.
По словам онколога сервиса доказательной медицины Docma.ru Юлии Михеевой, жара опаснее всего:
В жару полезно в буквальном смысле полениться, так как физические нагрузки приводят к быстрому перегреву и обезвоживанию организма.
Если на улице +30 градусов и выше, то я советую отказаться от силовых и даже кардиотренировок — слишком вредно для сердца. Если уж без тренировок совсем никуда, то обычные нагрузки необходимо снизить на 50% и заниматься только в утренние и вечерние часы, когда более прохладно. А вообще лучше не перегружать организм в такие дни, — рассказал TagilCity.ru тренер по фитнесу Александр Загородов.
Также лучше отказаться от прогулок в самые жаркие часы: велик риск теплового и солнечного ударов, ожогов. Если ребенок в самые жаркие часы просится на улицу и удержать дома его трудно, то гулять он должен только в светлом и легком головном уборе, на открытые участки тела нужно нанести крем с высоким защитным фактором. Кроме того, ребенка стоит периодически уводить в тень и давать ему достаточное количество жидкости, советуют врачи.
Под строгим запретом — алкоголь и газировка, рассказала в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог Ксения Уваровская. В жару человек много и обильно потеет, а эти напитки сами по себе вызывают сильное обезвоживание. Организм теряет полезные микроэлементы, повышается вязкость крови, что, в свою очередь, приводит к повышенному риску возникновения инфарктов и инсультов. От кофе тоже лучше отказаться, так как он обладает мочегонным эффектом.
Желудочно-кишечный тракт в теплые дни нуждается в максимальной разгрузке, поэтому предпочтение стоит отдать растительной пище. Многие в жару вообще переходят на легкие овощные салаты и фрукты. Белок организму тоже нужен, но его употребление лучше сократить до двух раз в неделю.
Самый простой совет — используйте кондиционер. Только не настраивайте его в свое отсутствие на слишком низкие температуры: если войти в охлажденное до 18-19 градусов помещение с 30-градусной жары, организм испытает колоссальную нагрузку — для сердечно-сосудистой системы это вредно.
Вентилятор также стоит использовать с умом: при температуре выше +35 градусов его лучше не включать, так как он будет гонять раскаленный воздух по помещению, увеличивая тем самым риск теплового удара.
Квартира будет медленнее нагреваться, если защитить ее от прямого воздействия солнечных лучей. Для этого используйте плотные шторы или жалюзи. Также немного остудить воздух в помещении поможет холодная ванна: заполните ее до краев и откройте дверь. Испаряясь, вода будет охлаждать и увлажнять помещение.