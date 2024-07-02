Никакой газировки и алкоголя: свердловчанам рассказали о способах пережить жару

Длительное воздействие высоких температур на организм человека может спровоцировать тепловой удар. Это очень опасное состояние, которое в отдельных случаях может стать причиной смерти человека. Заработать тепловой удар можно при нахождении в душном помещении, при сильном нагреве комнаты или салона автомобиля под воздействием солнца, работе в жару в спецодежде и т. д. Также тепловой удар может вызвать длительное воздействие на человека солнечных лучей — в этом случае говорят о возникновении солнечного удара, который является одной из разновидностей теплового.