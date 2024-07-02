Подкармливаем, поливаем, обрезаем: топ-3 важных дел в июле для уральского дачника

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Июль — один из самых жарких месяцев на Урале, поэтому важно регулярно поливать плодовые деревья и кустарники, говорит Ольга Тарасова, огородница с 50-летним опытом.
Таким образом мы не только заботимся об урожае этого года, но и закладываем основу для будущего: ведь именно в июле начинают формироваться будущие почки на побегах, — отмечает эксперт TagilCity.ru.
Если нет засухи и регулярно идут дожди, то слишком обильный полив не нужен. Но если осадков нет, то раз в две-три недели яблони, вишни, смородину и другие растения важно обильно увлажнять. На взрослые плодоносящие кусты в среднем уходит 3-4 ведра. На молодые деревья — 5-8 ведер. А взрослые плодовые деревья нуждаются в большом количестве влаги — 10-15 ведер на каждое.
В июле важно «почистить» деревья и кусты — проводим обрезку. Таким образом мы избавляемся от новых ненужных побегов и старых засохших веток. В первую очередь, нужно избавиться от прикорневых и низко расположенных веток, советует Ольга Тарасова. На верхнем ярусе лучше убрать вертикально растущие побеги. И, конечно же, удаляем все «некондиционные» на вид ветки.
Проведенная в июле обрезка ускоряет созревание молодых саженцев: они быстрее набирают силу и могут начать плодоносить уже на следующий год, — говорит огородница.
В июле они начинают плодоносить. Чтобы урожай был богатым, необходимо обеспечить растения калием и фосфором.
Можно использовать как минеральные удобрения — суперфосфат и сернокислый калий, так и органические. Например, подкормить кустарники можно перегноем, компостом или куриным пометом. Я предпочитаю органические удобрения, так как они богаты и другими необходимыми микроэлементами, — советует Ольга Тарасова.
Есть признаки, которые говорят о том, что деревьям и кустарникам не хватает калия и фосфора. При дефиците калия листья как будто теряют окрас и выглядят поникшими даже при хорошем поливе. При дефиците в почве фосфора напротив листья приобретают темно-зеленый оттенок, а впоследствии могут покраснеть, побуреть и даже приобрести сиреневый оттенок, также добавляет эксперт TagilCity.ru.