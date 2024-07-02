Подкармливаем, поливаем, обрезаем: топ-3 важных дел в июле для уральского дачника

Если нет засухи и регулярно идут дожди, то слишком обильный полив не нужен. Но если осадков нет, то раз в две-три недели яблони, вишни, смородину и другие растения важно обильно увлажнять. На взрослые плодоносящие кусты в среднем уходит 3-4 ведра. На молодые деревья — 5-8 ведер. А взрослые плодовые деревья нуждаются в большом количестве влаги — 10-15 ведер на каждое.