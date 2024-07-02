tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Нижнем Тагиле ГАИ расследует дело о покинувшем место ДТП водителе

Решил не конфликтовать: в ГАИ Тагила рассказали подробности ДТП с пешеходом у колледжа

2 июля 2024, 11:15
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле ГАИ расследует дело о покинувшем место ДТП водителе

TagilCity.ru выяснил подробности наезда на пешехода, который произошел днем 26 июня у торгово-экономического колледжа. На водителя, покинувшего место аварии, составили административный материал по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Факт ДТП был зарегистрирован на основании поступившей травмы из медицинского учреждения, пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.

Пострадавшим оказался не ребенок, а 20-летний молодой человек. Со слов пешехода, он двигался по газону у общежития. В какой-то момент почувствовал удар по бедру от автомобиля, который двигался рядом, — сообщили в отделении пропаганды.

Поскольку водитель транспортного средства не остановился, очевидец происшествия побежал за ним. Свидетелем аварии оказался супруг читательницы TagilCity.ru, которая рассказала редакции о произошедшем.

«Просто уехал»: в Нижнем Тагиле водитель иномарки наехал на ребенка
Узнать подробнее

Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 52-летний тагильчанин. Он пояснил, что действительно управлял автомобилем Renault Duster и, проезжая мимо группы людей, услышал посторонние звуки.

За ним побежал мужчина, который стал конфликтовать. Водитель принял решение уехать, так как не хотел продолжать конфликт, — пояснили в ГАИ.

В отношении водителя автоинспекторы составили административный материал по ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» за уезд с места ДТП. По факту травмы полицейские проводят административное расследование.

Читайте также:
Пешехода в темной одежде и без светоотражателей насмерть сбили в ЕкатеринбургеАвтомобилист насмерть сбил пешехода на ГГМ в Нижнем ТагилеСвидетель назвал настоящую причину страшной аварии с лесовозом под Первоуральском
#Юлия Мамонтова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Свердловская область#Город#Нарушение#ГАИ#Пешеход#Екатеринбург#Авария
Подпишитесь
Больше 16 превышений: в июне жители Нижнего Тагила 10 дней дышали формальдегидом
Сегодня, 07:36
Лось ходил по дороге в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:13
До 55 рублей подорожала картошка в Свердловской области
Сегодня, 07:33
Дети ночевали на полу в подъезде дома на Старателе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:51
Теперь четыре на рейсе: автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще
Сегодня, 06:39
90-летие Тагилстроевского района готовятся отметить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00