Решил не конфликтовать: в ГАИ Тагила рассказали подробности ДТП с пешеходом у колледжа

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Факт ДТП был зарегистрирован на основании поступившей травмы из медицинского учреждения, пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.
Пострадавшим оказался не ребенок, а 20-летний молодой человек. Со слов пешехода, он двигался по газону у общежития. В какой-то момент почувствовал удар по бедру от автомобиля, который двигался рядом, — сообщили в отделении пропаганды.
Поскольку водитель транспортного средства не остановился, очевидец происшествия побежал за ним. Свидетелем аварии оказался супруг читательницы TagilCity.ru, которая рассказала редакции о произошедшем.
Сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 52-летний тагильчанин. Он пояснил, что действительно управлял автомобилем Renault Duster и, проезжая мимо группы людей, услышал посторонние звуки.
За ним побежал мужчина, который стал конфликтовать. Водитель принял решение уехать, так как не хотел продолжать конфликт, — пояснили в ГАИ.
В отношении водителя автоинспекторы составили административный материал по ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» за уезд с места ДТП. По факту травмы полицейские проводят административное расследование.