Решил не конфликтовать: в ГАИ Тагила рассказали подробности ДТП с пешеходом у колледжа

В Нижнем Тагиле ГАИ расследует дело о покинувшем место ДТП водителе

TagilCity.ru выяснил подробности наезда на пешехода, который произошел днем 26 июня у торгово-экономического колледжа. На водителя, покинувшего место аварии, составили административный материал по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».