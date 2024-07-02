Серебристые облака заметили в небе жители Екатеринурга

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Эти кристаллические облака очень высоко. В связи с этим утром и вечером их освещают солнечные лучи, что придает им серебристый оттенок, рассказала синоптик Галина Шепоренко.
Специалист также отметила, что эти облака не являются предвестниками опасностей и не оказывают существенного влияния на погодные условия.
Напомним, ночью 6 июня 2024 года в Свердловской области местные жители наблюдали в небе светящиеся точки, которые оказались спутниками компании Илона Маска.