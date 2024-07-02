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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Серебристые облака заметили в небе жители Екатеринурга

Серебристые облака заметили в небе жители Екатеринурга

2 июля 2024, 06:24
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге местные жители заметили в небе облака серебристого цвета. Природное явление наблюдалось ночью 2 июля 2024 года.

Эти кристаллические облака очень высоко. В связи с этим утром и вечером их освещают солнечные лучи, что придает им серебристый оттенок, рассказала синоптик Галина Шепоренко.

Специалист также отметила, что эти облака не являются предвестниками опасностей и не оказывают существенного влияния на погодные условия.

Напомним, ночью 6 июня 2024 года в Свердловской области местные жители наблюдали в небе светящиеся точки, которые оказались спутниками компании Илона Маска.

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#Елизавета Зиборова#Природное явление#Небо#Окружающая среда#Очевидцы#Природа#Явление#Екатеринбург#Синоптик
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