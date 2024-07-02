Стали известны обстоятельства гибели женщины от рук мужа-тирана в Первоуральске

Пара познакомилась несколько лет назад, а два года назад оформила брак. От предыдущего замужества у свердловчанки остался сын. По его словам, новый муж часто бил его мать. Она не уходила от него, так как боялась, что он будет вести себя еще хуже, пишет Е1.