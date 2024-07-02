Стали известны обстоятельства гибели женщины от рук мужа-тирана в Первоуральске

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Пара познакомилась несколько лет назад, а два года назад оформила брак. От предыдущего замужества у свердловчанки остался сын. По его словам, новый муж часто бил его мать. Она не уходила от него, так как боялась, что он будет вести себя еще хуже, пишет Е1.
Женщина работала на складе маркетплейса Ozon. Раньше она в качестве хобби пела в музыкальной группе, однако последние годы перестала выступать. Известно, что ее супруг раньше был многократно судим за угрозу убийством, хищение, грабеж и езду в пьяном виде. Также он последнее время является безработным.
Сын погибшей рассказал, что в ночь трагедии его не было дома. Когда он пришел — увидел окровавленное постельное белье и перевернутую кровать. Также, по словам молодого человека, в квартире везде была кровь. Он предположил, что мать захотела прикурить и в этот момент супруг ее облил бензином, а затем бросил в нее спичку.
Напомним, ЧП произошло ночью 28 июня 2024 года. У потерпевшей было диагностировано 80% ожогов тела. Через несколько дней женщина умерла. В отношении ее мужа возбудили уголовное дело.