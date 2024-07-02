tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Житель Нижнего Тагила сделал поддельную справку для получения прав

Тагильчанин получил водительские права по поддельной справке

2 июля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney

Житель Нижнего Тагила сделал поддельную справку для получения прав

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку по факту приобретения водительского удостоверения обманным путем.

В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на мужчину, который незаконно получил водительские права, используя поддельные медицинские документы.

Восемь лет назад фигуранта лишили прав за вождение в состоянии наркотического опьянения и поставили на учет у нарколога. Однако в 2023 году он решил получить права обратно, несмотря на запрет.

Мужчина приобрел поддельную справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к вождению, и представил ее в частный медицинский центр. Врачи провели обследование, признали годным, и выдали медицинское заключение, которое он использовал для получения водительских прав в ГИБДД.

Прокуратура в ходе проверки обнаружила подделку и передала материалы в следственные органы. В результате было возбуждено уголовное дело о приобретении поддельного документа.

Расследование находится под контролем прокуратуры.

Ранее госавтоинспектор из г. Нижний Тагил наказан за порчу водительского удостоверения.

Читайте также:
В Нижнем Тагиле маршрутчики продолжают ездить без российских водительских удостоверенийВодитель из Екатеринбурга дважды водил пьяным и «подарил» машину государству
#Екатерина Смирнова#Суд#Криминал#Водитель#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Больше 16 превышений: в июне жители Нижнего Тагила 10 дней дышали формальдегидом
Сегодня, 07:36
Лось ходил по дороге в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:13
До 55 рублей подорожала картошка в Свердловской области
Сегодня, 07:33
Дети ночевали на полу в подъезде дома на Старателе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:51
Теперь четыре на рейсе: автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще
Сегодня, 06:39
90-летие Тагилстроевского района готовятся отметить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:00