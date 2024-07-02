Тагильчанин получил водительские права по поддельной справке

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на мужчину, который незаконно получил водительские права, используя поддельные медицинские документы.
Восемь лет назад фигуранта лишили прав за вождение в состоянии наркотического опьянения и поставили на учет у нарколога. Однако в 2023 году он решил получить права обратно, несмотря на запрет.
Мужчина приобрел поддельную справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к вождению, и представил ее в частный медицинский центр. Врачи провели обследование, признали годным, и выдали медицинское заключение, которое он использовал для получения водительских прав в ГИБДД.
Прокуратура в ходе проверки обнаружила подделку и передала материалы в следственные органы. В результате было возбуждено уголовное дело о приобретении поддельного документа.
Расследование находится под контролем прокуратуры.
Ранее госавтоинспектор из г. Нижний Тагил наказан за порчу водительского удостоверения.