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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще из-за нового расписания

Теперь четыре на рейсе: автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще

2 июля 2024, 06:39
Фото: МУП «Тагильский трамвай»

Автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще из-за нового расписания

В Нижнем Тагиле изменилось расписание автобуса №65, который ездит по маршруту «Вокзал — Инфекционная больница». Транспорт начнет ездить по новому графику со 2 июля 2024 года.

Так, на рейс было добавлено два новых автобуса и теперь по данному маршруту будет ездить четыре автобуса, рассказали на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай».

Фото: МУП «Тагильский трамвай»

В связи с этим увеличилось количество рейсов в утреннее и вечернее время. Так, первое отправление от вокзала у автобуса теперь в 6:05, а от инфекционной больницы — в 6:30.

Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле было обновлено расписание автобуса №36, который ездит с ВМЗ до ТРЦ «Депо».

Дополнительный автобус пустили по маршруту №38 в Нижнем Тагиле. Расписание
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Город#Автобус#Информация#Маршрут#Вокзал#Инфекционная больница#График#Общественный транспорт#Рейс#Екатеринбург
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