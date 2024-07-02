Теперь четыре на рейсе: автобусы №65 в Нижнем Тагиле начнут ездить чаще

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Так, на рейс было добавлено два новых автобуса и теперь по данному маршруту будет ездить четыре автобуса, рассказали на официальном сайте МУП «Тагильский трамвай».
В связи с этим увеличилось количество рейсов в утреннее и вечернее время. Так, первое отправление от вокзала у автобуса теперь в 6:05, а от инфекционной больницы — в 6:30.
Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле было обновлено расписание автобуса №36, который ездит с ВМЗ до ТРЦ «Депо».