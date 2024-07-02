В Алтайском крае состоялся фестиваль поэта Роберта Рождественского

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Среди почетных гостей были дочь поэта Екатерина Рождественская, актер Дмитрий Певцов, губернатор Виктор Томенко и представитель банка «Открытие» Юрий Андресов. Фестиваль провели при поддержке ВТБ и банка «Открытие».
Андресов подчеркнул, что банк уже шестой год подряд поддерживает этот фестиваль. Родина знаменитого поэта наполняет каждого участника душевной силой, которой живешь долгие месяцы, пишет inkazan.ru.
В рамках первого дня фестиваля прошла творческая встреча с писателями и презентация книги Ксении Рождественской «Роберт Рождественский: чужой билет».
28 июня приглашённые на мероприятие писатели провели литературные встречи в библиотеках края. На сцене Государственной филармонии края была представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.
29 июня в селе Косиха (малая родина поэта) прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль. Гостей ждали не только музыкальные номера, но и специальная площадка «Улица Советская».
А закрылся фестиваль концертом Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр». Народный артист исполнял песни из советских фильмов на стихи Роберта Рождественского.