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В Алтайском крае состоялся фестиваль поэта Роберта Рождественского

В Алтайском крае состоялся фестиваль поэта Роберта Рождественского

2 июля 2024, 09:31
Фото: 1MI
27 — 30 июня сразу в пяти муниципалитетах Алтайского края: Косихе, Новоалтайске, Тальменке, Алейске и Барнауле — прошел фестиваль Роберта Рождественского.

Среди почетных гостей были дочь поэта Екатерина Рождественская, актер Дмитрий Певцов, губернатор Виктор Томенко и представитель банка «Открытие» Юрий Андресов. Фестиваль провели при поддержке ВТБ и банка «Открытие».

Андресов подчеркнул, что банк уже шестой год подряд поддерживает этот фестиваль. Родина знаменитого поэта наполняет каждого участника душевной силой, которой живешь долгие месяцы, пишет inkazan.ru.

В рамках первого дня фестиваля прошла творческая встреча с писателями и презентация книги Ксении Рождественской «Роберт Рождественский: чужой билет».

28 июня приглашённые на мероприятие писатели провели литературные встречи в библиотеках края. На сцене Государственной филармонии края была представлена литературно-музыкальная программа «Шестидесятники» с участием Екатерины Рождественской и симфонического оркестра краевой филармонии.

29 июня в селе Косиха (малая родина поэта) прошел межрайонный песенный и поэтический фестиваль. Гостей ждали не только музыкальные номера, но и специальная площадка «Улица Советская».

А закрылся фестиваль концертом Дмитрия Певцова и группы «Певцовъ-оркестр». Народный артист исполнял песни из советских фильмов на стихи Роберта Рождественского.

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