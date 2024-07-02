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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:12

Детдом в Свердловской области закрыли после скандала с насилием

В поселке Свердловской области закрыли скандальный детдом

2 июля 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney

Детдом в Свердловской области закрыли после скандала с насилием

В поселке Заводоуспенский Свердловской области закрыли детский дом после вскрывшихся фактов о насилии над воспитанниками.

Известно, что сотрудники Следкома расследуют уголовные дела по статьям за истязания, халатность, сексуальное насилие, создание порнографии с несовершеннолетними, пишет Е1.

Кроме того, бывшие сотрудники детдома обвиняют руководителя фонда «Талисман детства» Елену Веселую, которая предала огласке происходящее в учреждении, в том, что из-за нее они потеряли работу, так как в поселке других рабочих мест нет.

Однако Веселая уверена, что закрытие детского дома было единственно правильным решением в данной ситуации. Известно, что во время следствия воспитанники продолжали жаловаться на физическое насилие со стороны сотрудников. Также, по словам мецената, они потеряли работу из-за того, что допустили избиение и развращение детей.

Напомним, в январе 2024 года Елена Веселая записала видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину, в котором рассказала о том, что сотрудники детского дома применяют различного рода насилие по отношению к детям. После этого в ведомстве возбудили уголовные дела и начали следствие.

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