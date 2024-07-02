В поселке Свердловской области закрыли скандальный детдом

Однако Веселая уверена, что закрытие детского дома было единственно правильным решением в данной ситуации. Известно, что во время следствия воспитанники продолжали жаловаться на физическое насилие со стороны сотрудников. Также, по словам мецената, они потеряли работу из-за того, что допустили избиение и развращение детей.