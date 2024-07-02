В Свердловской области женщину посадили на пять лет за истязание приемных детей

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Жертвами жестокой мачехи стали 4 опекаемых и одна удочеренная девочка.
В течение восьми лет мачеха жестоко избивала и унижала своих приемных детей. Она даже придумала систему наказаний. Он не только была их физически, но и разрушила психику малолетних.
Суд признал мать виновной и отправил ее на 5 лет в колонию общего режима. Кроме того, преступница должна будет выплатить потерпевшим детям 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор может быть обжалован.
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