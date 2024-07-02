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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Женщину-опекуна из Новолялинского района осудили за истязание детей

В Свердловской области женщину посадили на пять лет за истязание приемных детей

2 июля 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney

Женщину-опекуна из Новолялинского района осудили за истязание детей

В Свердловской области женщина-опекун в течение восьми лет издевалась над детьми.

Жертвами жестокой мачехи стали 4 опекаемых и одна удочеренная девочка.

В течение восьми лет мачеха жестоко избивала и унижала своих приемных детей. Она даже придумала систему наказаний. Он не только была их физически, но и разрушила психику малолетних.

Суд признал мать виновной и отправил ее на 5 лет в колонию общего режима. Кроме того, преступница должна будет выплатить потерпевшим детям 3,4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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