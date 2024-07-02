В Тагиле идет благоустройство круговой развязки на проспектах Мира и Строителей

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
О ходе работ рассказал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что с участка убрали старую рекламную конструкцию. Ее установят в другом месте, а в районе развязки появится новая, более современная, конструкция.
Развязку украсят особыми декоративными кустарниками, композицией из камней и многолетников. Дополнительно будут установлены особые топиарные фигуры медведей.
Ранее власти Тагила выделили около 100 млн рублей на ремонт внутриквартальных проездов.