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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

На проспектах Мира и Строителей в Тагиле благоустраивают круговую развязку

В Тагиле идет благоустройство круговой развязки на проспектах Мира и Строителей

2 июля 2024, 16:17
Фото: скрин видео Владислава Пинаева

На проспектах Мира и Строителей в Тагиле благоустраивают круговую развязку

Развязку, соединяющую два тагильских проспекта, не только благоустроят, но и озеленят.

О ходе работ рассказал в соцсетях мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что с участка убрали старую рекламную конструкцию. Ее установят в другом месте, а в районе развязки появится новая, более современная, конструкция.

Развязку украсят особыми декоративными кустарниками, композицией из камней и многолетников. Дополнительно будут установлены особые топиарные фигуры медведей.

Ранее власти Тагила выделили около 100 млн рублей на ремонт внутриквартальных проездов.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Благоустройство#Владислав Пинаев#Ремонт#Проспект Строителей#Проспект Мира#Озеленение#Екатеринбург#Круговая развязка#Рекламная конструкция#Декоративные кустарники#Многолетники#Топиарные фигуры#Медведи
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