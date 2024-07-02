В центре Екатеринбурга в одном из домов нашествие крыс

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В самом сердце города людей атакуют крысы. Грызуны захватили дом номер 48 и двор на проспекте Ленина. Они бегают по подъездам и даже проникают в квартиры местных жителей.
Больше всего грызунов живет на помойке, куда сотрудники близлежащих кафе скидывают отходы. Огромных размеров грызуны выскакивают из контейнера или из-за машины, пугая как взрослых, так и детей.
Жители дома неоднократно обращались, а различные инстанции за помощью, однако безрезультатно, пишет УРА.РУ.
Напомним, крысы кошмарят жителей многоэтажки в Нижнем Тагиле.