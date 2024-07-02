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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В центре Екатеринбурга жильцы заявили о нашествии крыс

В центре Екатеринбурга в одном из домов нашествие крыс

2 июля 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney

В центре Екатеринбурга жильцы заявили о нашествии крыс

В Екатеринбурге на проспекте Ленина люди боятся отпустить детей гулять из-за нашествия крыс.

В самом сердце города людей атакуют крысы. Грызуны захватили дом номер 48 и двор на проспекте Ленина. Они бегают по подъездам и даже проникают в квартиры местных жителей.

Больше всего грызунов живет на помойке, куда сотрудники близлежащих кафе скидывают отходы. Огромных размеров грызуны выскакивают из контейнера или из-за машины, пугая как взрослых, так и детей.

Жители дома неоднократно обращались, а различные инстанции за помощью, однако безрезультатно, пишет УРА.РУ.

Напомним, крысы кошмарят жителей многоэтажки в Нижнем Тагиле.

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#Екатерина Смирнова#Общество#ЖКХ#Антисанитария#Крысы#Помойка#Екатеринбург
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