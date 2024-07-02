Здоровье подкачало: екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» уходит с военной службы

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Сейчас «потрошитель с ЖБИ» намерен покинуть зону боевых действий из-за развившейся болезни. Об этом он рассказал Ura.ru.
Напомним, что Лопатин жестоко расправился с соседкой по подъезду в 2021 году. Пенсионерка вступилась за женщину с ребенком — с ней мужчина затеял ссору. Он проследовал за пожилой женщиной в квартиру и нанес ей 30 ударов ножом после избиения. После приговора суда он отправился в колонию, а оттуда — на специальную военную операцию.
Недавно имя Лопатина опять всплыло, когда он, приехав в отпуск в июне, избил пенсионера. Поводом стало якобы оскорбление матери Юрия. Обстоятельства дела сейчас устанавливают военные следователи.