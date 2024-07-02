Здоровье подкачало: екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» уходит с военной службы

Напомним, что Лопатин жестоко расправился с соседкой по подъезду в 2021 году. Пенсионерка вступилась за женщину с ребенком — с ней мужчина затеял ссору. Он проследовал за пожилой женщиной в квартиру и нанес ей 30 ударов ножом после избиения. После приговора суда он отправился в колонию, а оттуда — на специальную военную операцию.