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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» уволится с военной службы из-за болезни

Здоровье подкачало: екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» уходит с военной службы

2 июля 2024, 15:06
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбургский «потрошитель с ЖБИ» уволится с военной службы из-за болезни

Екатеринбуржец Юрий Лопатин уехал в зону боевых действий из колонии, в которую попал после жестокой расправы с пенсионеркой.

Сейчас «потрошитель с ЖБИ» намерен покинуть зону боевых действий из-за развившейся болезни. Об этом он рассказал Ura.ru.

Напомним, что Лопатин жестоко расправился с соседкой по подъезду в 2021 году. Пенсионерка вступилась за женщину с ребенком — с ней мужчина затеял ссору. Он проследовал за пожилой женщиной в квартиру и нанес ей 30 ударов ножом после избиения. После приговора суда он отправился в колонию, а оттуда — на специальную военную операцию.

Недавно имя Лопатина опять всплыло, когда он, приехав в отпуск в июне, избил пенсионера. Поводом стало якобы оскорбление матери Юрия. Обстоятельства дела сейчас устанавливают военные следователи.

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#Дарья Бобровицкая#Пенсионеры#Здоровье#Насилие#Преступления#Военная служба#ЖБИ#Екатеринбург#СВО#Зона СВО#Потрошитель
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