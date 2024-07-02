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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Жара до +30 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Жара до +30 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

2 июля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле ожидается жаркая погода до +30 градусов 3 июля 2024 года.

Ночью температура будет на уровне +12… +15 градусов, также местами может быть туманность. В дневное время станет жарче до +27… +30 градусов, рассказали в пресс-службе ЕДДС Нижнего Тагила.

Возможна переменная облачность, дожди и грозы не прогнозируются. Направление ветра западное и юго-западное с порывами до семи метров в секунду.

Напомним, в первых числах июля 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозировалась жаркая погода до +30. При этом прекратятся магнитные бури, которые пришли в Свердловскую область в конце июня.

Календарь магнитных бурь на июль 2024 года
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