Жара до +30 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Ночью температура будет на уровне +12… +15 градусов, также местами может быть туманность. В дневное время станет жарче до +27… +30 градусов, рассказали в пресс-службе ЕДДС Нижнего Тагила.
Возможна переменная облачность, дожди и грозы не прогнозируются. Направление ветра западное и юго-западное с порывами до семи метров в секунду.
Напомним, в первых числах июля 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозировалась жаркая погода до +30. При этом прекратятся магнитные бури, которые пришли в Свердловскую область в конце июня.