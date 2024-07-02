Женщина в Первоуральске умерла в больнице после поджога мужем

Во время конфликта горожанин облил ее горючим и поджег. Свердловчанку отвезли в медучреждение с ожогами 80% тела. Спустя несколько дней она скончалась. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.