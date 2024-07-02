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Updated Сегодня, 03:39

Женщина в Первоуральске умерла в больнице после поджога мужем

Женщина в Первоуральске умерла в больнице после поджога мужем

2 июля 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney
В Первоуральске умерла женщина, лежавшая в больнице после того, как ее поджег муж. Происшествие случилось ночью 28 июня 2024 года.

В ночь, когда случилось ЧП, между супругами произошла ссора. По словам друга женщины, муж был ревнивым и, предположительно, из-за этого они поругались, рассказал Ура.ру старший помощник главы областного Следкома Александр Шульга.

Во время конфликта горожанин облил ее горючим и поджег. Свердловчанку отвезли в медучреждение с ожогами 80% тела. Спустя несколько дней она скончалась. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Свердловской области мужчина избил своего собутыльника, а затем сжег его в машине. В отношении него возбудили уголовное дело.

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