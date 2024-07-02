Женщины не стало в карете скорой помощи: в Нижнем Тагиле горел частный дом

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Информация о возгорании в доме №6 по улице Тагильская поступил на пульт дежурного в 22:34. По информации главного управления МЧС России по Свердловской области, на площади 110 квадратных метров сгорели крыша, внутренняя отделка, а также были повреждены стены и хозяйственные постройки. Тушение пожара продлилось 32 минуты.
На месте были задействованы 5 пожарных машин и 14 человек личного состава. В 23:12 спасатели локализовали возгорание, в 23:25 ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 03:30, — сообщают в ведомстве.
По словам местных жителей, мужчину вытащил из дома мужчина. Однако в доме оставалась женщина, которая, по словам спасенного, спала у себя на кровати. «Ленка-то где у тебя, тебя спрашивают?» — слышен на кадрах с пожара разговор людей на улице. Позже тагильчане рассказали, что мужчину увезли в больницу достаточно быстро.
Несколько человек сказали, что женщина погибла. Мужчину увезли достаточно быстро, а она лежала, — пояснила редакции TagilCity.ru жительница одного из близлежащих домов.
В отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru сообщили, что в карете скорой помощи у женщины зафиксировали смерть.