Женщины не стало в карете скорой помощи: в Нижнем Тагиле горел частный дом

По словам местных жителей, мужчину вытащил из дома мужчина. Однако в доме оставалась женщина, которая, по словам спасенного, спала у себя на кровати. «Ленка-то где у тебя, тебя спрашивают?» — слышен на кадрах с пожара разговор людей на улице. Позже тагильчане рассказали, что мужчину увезли в больницу достаточно быстро.