Жители России не смогут брать кредиты на машины

Согласно статистическим данным, с начала 2024 года продажи новых легковых транспортов стали больше на 86,4% в сравнении с тем же периодом в минувшем году. При этом сейчас есть проблемы не только с ограничениями ЦБ на выдачу кредитов покупателям с высоким уровнем ПДН, но и со льготными кредитами на автомобили. Максим Соколов отметил, что в июне этого года у банков закончились государственные средства на финансирование льготных кредитных займов. В связи с этим для людей с высоким ПДН теперь нет и льготных кредитов.