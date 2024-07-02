Жители России не смогут брать кредиты на машины

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
К вышеупомянутой категории клиентов относятся россияне, которым приходится тратить более половины своих доходов на выплаты банковским организациям. В связи с этим банкам невыгодно давать кредиты россиянам, у которых высокий ПДН. В подобных случаях придется отказывать в выдаче средств или делать ставки более высокими, пишут «Новые известия».
При этом уровень дохода и свободные средства не имеют значения. К примеру, россиянин, у которого от зарплаты в 50 тысяч остается половина после ежемесячной оплаты кредита и россиянин, который тратит на кредит половину от зарплаты в 500 тысяч рублей, будут находиться в одинаковых условиях. Таким гражданам теперь могут отказывать в кредите автоматом без ознакомления с деталями.
Представители банка ВТБ отметили, что в нынешнем году доля автомобилей, которые были взяты в кредит, станет больше на восемь процентных пунктов и увеличится до 24%. Этот показатель по всему рынку станет рекордным. При этом доля в 2023 году была 50%, а в 2024 году может вырасти до 70%. По словам представителя «АвтоВАЗа» Максима Соколова, на сегодняшний день 70% легковых машин продается с использованием автокредитования.
Кроме того, некоторые машины приобретают таксопарки и разные компании. В связи с этим получается, что новые автомобили за наличные деньги сейчас берут лишь единицы, а новый автомобиль сегодня — синоним кредитного автомобиля. Так, Lada Granta продается за 911 тысяч. Если половину суммы заплатить сразу, а другую половины выплачивать в течение пяти лет по ставке 21,4% годовых, то автовладельцу придется каждый месяц платить 13 654 рубля.
Кредитные программы китайских производителей автомобилей более выгодны. Они сами оплачивают проценты банкам. Так, компания Haval предлагает программы с остаточным платежом, базовую программу, у которой первоначальный взнос — 10%, и программу с оформлением КАСКО. По первой программе ставка всего 0,01% при взносе 40%, а срок кредитования у нее до одного года. По базовой программе ставка — 19,5%, а по третьей — до 16,9%.
Согласно статистическим данным, с начала 2024 года продажи новых легковых транспортов стали больше на 86,4% в сравнении с тем же периодом в минувшем году. При этом сейчас есть проблемы не только с ограничениями ЦБ на выдачу кредитов покупателям с высоким уровнем ПДН, но и со льготными кредитами на автомобили. Максим Соколов отметил, что в июне этого года у банков закончились государственные средства на финансирование льготных кредитных займов. В связи с этим для людей с высоким ПДН теперь нет и льготных кредитов.
В мае средняя стоимость новых машин стала ниже трех миллионов рублей и составила 2,878 миллиона. Жители страны стали реже приобретать автомобили престижных премиум-брендов и больше машин «народных» марок.