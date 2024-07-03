tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Жители Свердловской области сдали в банки 4000 килограмм монет

Жители Свердловской области сдали в банки 4000 килограмм монет

3 июля 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney

Жители Свердловской области сдали в банки 4000 килограмм монет

4000 килограмм монет жители Свердловской области сдали в банки в рамках акции «Монетная неделя».

Почти на два с половиной миллиона сдали десятирублевых монет. Это приблизительно 250 тысяч штук.

Приносили в банк и двадцатипятирублевые памятные монеты, которые выпускали в ограниченном количестве и по особым поводам. Их сдали триста штук на сумму 7000 рублей, рассказали в пресс-службе банка России.

Данная акция проходила в сорока пяти населенных пунктах области.

Напомним, более триллиона рублей хранят в банках жители Свердловской области

Герой России из Екатеринбурга не может получить выплату за ранение из-за блокировки
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#Банк#Сбережения#Екатеринбург
Подпишитесь
Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать
Сегодня, 10:36
Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
Сегодня, 06:35
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Сегодня, 05:35
Ремонт, подсветка и озеленение: в Нижнем Тагиле благоустроят территорию на Строителей
Сегодня, 10:35
Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%
Сегодня, 10:06
Два детских дома будут закрыты в Свердловской области из-за отсутствия потребности
Сегодня, 09:57