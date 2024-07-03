Жители Свердловской области сдали в банки 4000 килограмм монет

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Почти на два с половиной миллиона сдали десятирублевых монет. Это приблизительно 250 тысяч штук.
Приносили в банк и двадцатипятирублевые памятные монеты, которые выпускали в ограниченном количестве и по особым поводам. Их сдали триста штук на сумму 7000 рублей, рассказали в пресс-службе банка России.
Данная акция проходила в сорока пяти населенных пунктах области.
Напомним, более триллиона рублей хранят в банках жители Свердловской области