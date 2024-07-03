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Updated Сегодня, 06:58

Адвокат Эвана Гершковича в Екатеринбурге обжаловал арест

Адвокат Эвана Гершковича в Екатеринбурге обжаловал арест

3 июля 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
Адвокат американского журналиста Эвана Гершковича в Екатеринбурге пожал жалобу на судебное решение об аресте подзащитного. Согласно постановлению, Гершкович будет находиться в следственном изоляторе до 13 декабря 2024 года.

Обжалование, которое подал правозащитник, будет рассматривать Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге состоялось первое судебное заседание по делу иностранного журналиста, который обвиняется в шпионаже. По итогам заседания было принято решение провести второе слушание в августе 2024 года.

Следствие считает, что Гершкович собирал тайные сведения о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.

На суде над Эваном Гершковичем в Екатеринбурге присутствовала делегация из США
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