Адвокат Эвана Гершковича в Екатеринбурге обжаловал арест

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Обжалование, которое подал правозащитник, будет рассматривать Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге состоялось первое судебное заседание по делу иностранного журналиста, который обвиняется в шпионаже. По итогам заседания было принято решение провести второе слушание в августе 2024 года.
Следствие считает, что Гершкович собирал тайные сведения о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.