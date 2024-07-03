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На Урале водитель Яндекс. Такси напрашивался домой к клиентке

«Было очень страшно»: жительница Тагила пожаловалась на водителя «Яндекс. Такси»

3 июля 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney

На Урале водитель Яндекс. Такси напрашивался домой к клиентке

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на водителя «Яндекс. Такси». По словам девушки, мужчина предлагал ей бесплатную поездку взамен на ее гостеприимство.

Жительница Нижнего Тагила Ирина (имя изменено — прим.ред.) рассказала редакции TagilCity.ru, что 27 июня она вызвала «Яндекс. Такси» и отправилась по делам на вокзал. Заказ в приложении принял таксист по имени Магеррам.

В ходе поездки, по словам собеседницы редакции, мужчина стал намекать на свидание.

Во время поездки предлагал довести до дому бесплатно, якобы, чтобы я его домой к себе пригласила, — рассказала Ирина.
Фото: tagilcity.ru

Тагильчанка сразу же сделала скриншот поездки и позвонила супругу, чтобы он оставался на связи.

Было очень страшно, — отметила девушка.

Как стало известно редакции, тагильчанка написала в службу поддержки «Яндекс. Такси». О том, какие меры были приняты в отношении этого водителя, редакции неизвестно. В полицию девушка обращаться не стала.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница обратилась в полицию после того, как ее изнасиловал водитель «Яндекс. Такси». По заверению пострадавшей, она не смогла оплатить поездку, после чего мужчина напал на нее.

Водитель «Яндекс. Такси» изнасиловал пассажирку в Екатеринбурге
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