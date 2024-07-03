«Было очень страшно»: жительница Тагила пожаловалась на водителя «Яндекс. Такси»

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Жительница Нижнего Тагила Ирина (имя изменено — прим.ред.) рассказала редакции TagilCity.ru, что 27 июня она вызвала «Яндекс. Такси» и отправилась по делам на вокзал. Заказ в приложении принял таксист по имени Магеррам.
В ходе поездки, по словам собеседницы редакции, мужчина стал намекать на свидание.
Во время поездки предлагал довести до дому бесплатно, якобы, чтобы я его домой к себе пригласила, — рассказала Ирина.
Тагильчанка сразу же сделала скриншот поездки и позвонила супругу, чтобы он оставался на связи.
Было очень страшно, — отметила девушка.
Как стало известно редакции, тагильчанка написала в службу поддержки «Яндекс. Такси». О том, какие меры были приняты в отношении этого водителя, редакции неизвестно. В полицию девушка обращаться не стала.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница обратилась в полицию после того, как ее изнасиловал водитель «Яндекс. Такси». По заверению пострадавшей, она не смогла оплатить поездку, после чего мужчина напал на нее.