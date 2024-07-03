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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Девочке стало плохо в самолете перед полетом рейса Екатеринбург — Кемерово

Девочке стало плохо в самолете перед полетом рейса Екатеринбург — Кемерово

3 июля 2024, 11:20
Фото: 1MI
17-летняя девочка, которая должна была лететь из Екатеринбурга в Кемерово, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Инцидент произошел ночью 2 июля 2024 года.

Когда самолет начал двигаться к взлетной полосе, школьница упала в обморок. Тогда лайнер вернулся к старту. Пассажирку вскоре привели в чувство врачи. Оказалось, что у нее упало давление. От перелета она отказалась, пишет Е1.

Воздушное судно вылетело без девочки с небольшой задержкой и вскоре прибыло к месту назначения.

Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге во время фестиваля блогеров девушка, стоявшая у сцены, потеряла сознание. Вскоре ее привели в чувство. Екатеринбурженка ушла с фестиваля и обратно не пришла.

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