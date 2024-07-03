Девочке стало плохо в самолете перед полетом рейса Екатеринбург — Кемерово

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Когда самолет начал двигаться к взлетной полосе, школьница упала в обморок. Тогда лайнер вернулся к старту. Пассажирку вскоре привели в чувство врачи. Оказалось, что у нее упало давление. От перелета она отказалась, пишет Е1.
Воздушное судно вылетело без девочки с небольшой задержкой и вскоре прибыло к месту назначения.
Напомним, 12 июня 2024 года в Екатеринбурге во время фестиваля блогеров девушка, стоявшая у сцены, потеряла сознание. Вскоре ее привели в чувство. Екатеринбурженка ушла с фестиваля и обратно не пришла.