Директор детсада в Екатеринбурге получала зарплату за фиктивную сотрудницу

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
В данном дошкольном учреждении женщина работает с 2018 года. В конце 2020 года она фиктивно оформила на работу свою приятельницу и на протяжении нескольких лет, до января 2024 года, забирала себе ее премии и зарплату, пишет Ура.ру.
После того, как данный факт стал известен, в полиции возбудили уголовное дело. По словам очевидца, свою вину руководитель не стала признавать. Меру пресечения для нее не избирали.
Напомним, в Серове был оштрафован на 510 тысяч бывший автоинспектор за мошенничество и взятку.