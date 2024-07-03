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Директор детсада в Екатеринбурге получала зарплату за фиктивную сотрудницу

Директор детсада в Екатеринбурге получала зарплату за фиктивную сотрудницу

3 июля 2024, 04:44
Фото: 1MI
В отношении директора детского сада №266 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело за мошенничество.

В данном дошкольном учреждении женщина работает с 2018 года. В конце 2020 года она фиктивно оформила на работу свою приятельницу и на протяжении нескольких лет, до января 2024 года, забирала себе ее премии и зарплату, пишет Ура.ру.

После того, как данный факт стал известен, в полиции возбудили уголовное дело. По словам очевидца, свою вину руководитель не стала признавать. Меру пресечения для нее не избирали.

Напомним, в Серове был оштрафован на 510 тысяч бывший автоинспектор за мошенничество и взятку.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Директор#Руководитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Детский сад
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