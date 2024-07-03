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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:50

Электричка с пассажирами задымилась в Каменске-Уральском

Электричка с пассажирами задымилась в Каменске-Уральском

3 июля 2024, 10:48
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском случилось задымление в электропоезде, где находились пассажиры, которые ехали в Екатеринбург.

По словам одного из пассажиров, когда началось задымление, всех находившихся в вагоне попросили покинуть транспорт, пишет Ура.ру.

После того, как дым был устранен, люди вернулись в электричку и доехали до Екатеринбурга. Подробностей об инциденте пока нет.

Напомним, 13 июня 2024 года электричка, следовавшая по маршруту Екатеринбург — Челябинск, сломалась посреди дороги. Из-за этого пассажирам пришлось час провести на улице в жаркую погоду.

Электричка ехала в Екатеринбург и загорелась
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Каменск-Уральский#Пассажиры#Маршрут#ЧП#Задымление#Электричка#Рейс#18+#Екатеринбург#Инцидент
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