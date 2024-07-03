Электричка с пассажирами задымилась в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По словам одного из пассажиров, когда началось задымление, всех находившихся в вагоне попросили покинуть транспорт, пишет Ура.ру.
После того, как дым был устранен, люди вернулись в электричку и доехали до Екатеринбурга. Подробностей об инциденте пока нет.
Напомним, 13 июня 2024 года электричка, следовавшая по маршруту Екатеринбург — Челябинск, сломалась посреди дороги. Из-за этого пассажирам пришлось час провести на улице в жаркую погоду.