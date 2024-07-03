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Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Герой вытащил мужчину из огня: подробности о пожаре на Тагильской в Нижнем Тагиле

Герой вытащил мужчину из огня: подробности о пожаре на Тагильской в Нижнем Тагиле

3 июля 2024, 13:12
Фото: Отдел надзорной деятельности
В Нижнем Тагиле молодой человек, который ехал на такси и увидел пожар в доме на улице Тагильской, спас из огня мужчину. Однако в жилище погибла женщина.

Возгорание произошло 1 июля. Героя, который помог выбраться из огня мужчине, зовут Александр Кононов. По его словам, он ехал мимо на такси, когда заметил дым и дом, охваченный пламенем.

Я, не задумываясь, принял решение идти в дом. Перелез через ворота и побежал к дому. Подбежав к крыльцу, увидел наверху человека. Поднявшись по ступеням, взял его за подмышки и начал вытаскивать на улицу, от него узнал, что в доме еще есть человек, — рассказал тагильчанин.

Он пояснил, что снова пошел в дом и стал искать и звать того, кто был жилище. Но никто не отзывался, а пламя подбиралось все ближе. В итоге пришлось отползать назад, на улицу. Однако Александр, несмотря на огонь, отстегнул трех собак, которые сидели на привязи.

Пострадавший сейчас находится в больнице. В доме была обнаружена погибшая. Проводится расследование.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Известно, что площадь возгорания составила 110 квадратных метров. В тушении было задействовано 14 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

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