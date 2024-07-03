Герой вытащил мужчину из огня: подробности о пожаре на Тагильской в Нижнем Тагиле

Он пояснил, что снова пошел в дом и стал искать и звать того, кто был жилище. Но никто не отзывался, а пламя подбиралось все ближе. В итоге пришлось отползать назад, на улицу. Однако Александр, несмотря на огонь, отстегнул трех собак, которые сидели на привязи.