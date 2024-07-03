Исследование ВТБ показало культурные предпочтения россиян в цифрах

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Что касается суммы, которую жители страны готовы потратить на культурный досуг за один раз, то она варьируется от 1000 до 2000 рублей, пишет newsnn.ru.
Исследование, проведенное ВТБ совместно с банком «Открытие» в период с 17 по 23 июня, охватило 1500 респондентов старше 18 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек. В ходе опроса выяснилось, что 31% участников посещают культурные мероприятия раз в полгода, 27% — раз в 2-3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, а лишь 2% — несколько раз в неделю. При этом 24% опрошенных признались, что вообще не посещают культурные мероприятия.
Особенно высокий уровень удовлетворенности культурной жизнью своего региона продемонстрировали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — таких респондентов оказалось 62%. Большинство участников опроса выразили желание видеть больше концертов, фестивалей и выставок. Концерты, в частности, оказались самым популярным форматом: 57% опрошенных, отметивших нехватку культурных развлечений в своих городах, предпочли бы посещать именно концерты.
28% респондентов готовы тратить на культурные мероприятия от 1000 до 2000 рублей. Сумма от 500 до 1000 рублей устраивает 26% опрошенных, а 23% согласны заплатить от 2000 до 5000 рублей. Только 7% респондентов готовы выделить на такие мероприятия более 5000 рублей.
Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева подчеркнула, что поддержка культуры является важной частью миссии банка. ВТБ оказывает поддержку искусству в более чем 15 регионах России, спонсируя множество концертов и фестивалей, таких как Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области и фестиваль Ильдара Абдразакова в различных городах.
ВТБ поддерживает культурные учреждения России на протяжении более 30 лет, сотрудничая с более чем 30 институциями в различных регионах страны. Социальная ответственность всегда была важным направлением работы банка, который активно реализует как партнерские, так и собственные инициативы в сфере культуры в рамках программы «Культурная страна».