Исследование ВТБ показало культурные предпочтения россиян в цифрах

Исследование, проведенное ВТБ совместно с банком «Открытие» в период с 17 по 23 июня, охватило 1500 респондентов старше 18 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек. В ходе опроса выяснилось, что 31% участников посещают культурные мероприятия раз в полгода, 27% — раз в 2-3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, а лишь 2% — несколько раз в неделю. При этом 24% опрошенных признались, что вообще не посещают культурные мероприятия.