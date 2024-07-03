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Исследование ВТБ показало культурные предпочтения россиян в цифрах

Исследование ВТБ показало культурные предпочтения россиян в цифрах

3 июля 2024, 10:15
Фото: 1MI
ВТБ провел обширное исследование, целью которого было выявить культурные предпочтения и ожидания россиян. Согласно данным этого исследования, каждый третий россиянин посещает культурные мероприятия два раза в год, причем наиболее популярным форматом оказались концерты.

Что касается суммы, которую жители страны готовы потратить на культурный досуг за один раз, то она варьируется от 1000 до 2000 рублей, пишет newsnn.ru.

Исследование, проведенное ВТБ совместно с банком «Открытие» в период с 17 по 23 июня, охватило 1500 респондентов старше 18 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек. В ходе опроса выяснилось, что 31% участников посещают культурные мероприятия раз в полгода, 27% — раз в 2-3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, а лишь 2% — несколько раз в неделю. При этом 24% опрошенных признались, что вообще не посещают культурные мероприятия.

Особенно высокий уровень удовлетворенности культурной жизнью своего региона продемонстрировали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — таких респондентов оказалось 62%. Большинство участников опроса выразили желание видеть больше концертов, фестивалей и выставок. Концерты, в частности, оказались самым популярным форматом: 57% опрошенных, отметивших нехватку культурных развлечений в своих городах, предпочли бы посещать именно концерты.

28% респондентов готовы тратить на культурные мероприятия от 1000 до 2000 рублей. Сумма от 500 до 1000 рублей устраивает 26% опрошенных, а 23% согласны заплатить от 2000 до 5000 рублей. Только 7% респондентов готовы выделить на такие мероприятия более 5000 рублей.

Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева подчеркнула, что поддержка культуры является важной частью миссии банка. ВТБ оказывает поддержку искусству в более чем 15 регионах России, спонсируя множество концертов и фестивалей, таких как Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области и фестиваль Ильдара Абдразакова в различных городах.

ВТБ поддерживает культурные учреждения России на протяжении более 30 лет, сотрудничая с более чем 30 институциями в различных регионах страны. Социальная ответственность всегда была важным направлением работы банка, который активно реализует как партнерские, так и собственные инициативы в сфере культуры в рамках программы «Культурная страна».

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