Конкурс «Цветами улыбается Земля» пройдет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Принять участие в конкурсе могут различные организации, а также физические лица. Жюри будет выбирать лучших среди садиков, школ, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей, ТСЖ.
Желающие представить свои клумбы должны подать заявку и подготовить презентацию о проделанной работе. При подведении итогов будут учитываться разнообразие цветов и их количество, цветовое решение, многоярусность, обрамление, местонахождение в доступном месте, чистота. Победители получат дипломы администрации Нижнего Тагила.
Ранее было анонсировано, что к празднованию Дня города в Нижнем Тагиле будет высажено свыше 160 цветочных клумб.