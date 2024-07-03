Конкурс «Цветами улыбается Земля» пройдет в Нижнем Тагиле

Желающие представить свои клумбы должны подать заявку и подготовить презентацию о проделанной работе. При подведении итогов будут учитываться разнообразие цветов и их количество, цветовое решение, многоярусность, обрамление, местонахождение в доступном месте, чистота. Победители получат дипломы администрации Нижнего Тагила.