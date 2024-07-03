tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Нижнем Тагиле состоится конкурс на лучшее цветочное оформление города

Конкурс «Цветами улыбается Земля» пройдет в Нижнем Тагиле

3 июля 2024, 10:36
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле состоится конкурс на лучшее цветочное оформление города

В Нижнем Тагиле стартовало принятие заявок на конкурс по лучшему оформлению города. Заявки на «Цветами улыбается Земля» принимаются до 21 июля 2024 года.

Принять участие в конкурсе могут различные организации, а также физические лица. Жюри будет выбирать лучших среди садиков, школ, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей, ТСЖ.

Желающие представить свои клумбы должны подать заявку и подготовить презентацию о проделанной работе. При подведении итогов будут учитываться разнообразие цветов и их количество, цветовое решение, многоярусность, обрамление, местонахождение в доступном месте, чистота. Победители получат дипломы администрации Нижнего Тагила.

Ранее было анонсировано, что к празднованию Дня города в Нижнем Тагиле будет высажено свыше 160 цветочных клумб.

187,5 тысячи цветов украсят клумбы в парках и скверах Нижнего Тагила в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
На Красноармейской в Тагиле началось благоустройство двора по федеральной программеБолее 70 общественных пространств благоустроят в Свердловской области в 2024 году100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Администрация#Конкурс#Цветы#Екатеринбург
Подпишитесь
Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать
Сегодня, 10:36
Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
Сегодня, 06:35
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Сегодня, 05:35
Ремонт, подсветка и озеленение: в Нижнем Тагиле благоустроят территорию на Строителей
Сегодня, 10:35
Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%
Сегодня, 10:06
Два детских дома будут закрыты в Свердловской области из-за отсутствия потребности
Сегодня, 09:57