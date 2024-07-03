tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Лысый мужчина со шрамом и в камуфляже пропал в поселке Свердловской области

Лысый мужчина со шрамом и в камуфляже пропал в поселке Свердловской области

3 июля 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
В поселке Становлянка Березовского ГО пропал 45-летний местный житель. Его разыскивают с 1 июля 2024 года.

У мужчины имеются рубцы от псориаза. Глаза у него карие, рост 176 сантиметров, рассказали в группе ВКонтакте свердловского отряда «Прорыв».

В день исчезновения свердловчанин был одет в камуфляжный костюм, черную куртку и серые кроссовки. Также у пропавшего с собой есть синий рюкзак с принтами.

Мужчину разыскивают волонтеры поискового отряда.

Напомним, 18 июня 2024 года в Каменске-Уральском пропала пожилая женщина с деменцией. Вскоре пенсионерку нашли живой.

Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Свердловской области со шрамом на лице и татуировками ищут два месяцаЖитель Каменска-Уральского пропал два дня назадПодростка в спортивном костюме из Екатеринбурга ищут третьи сутки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Поисковый отряд#Мужчина#ЧП#Пропал#Приметы#Поселок#18+#Екатеринбург#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Сегодня, 05:35
Дети ночевали на полу в подъезде дома на Старателе в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:51
Мальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле попал в ДТП
Сегодня, 03:30
Падение качелей на ребенка в Екатеринбурге обошлось УК в 400 тысяч
Сегодня, 04:39
Директор детсада в Екатеринбурге получала зарплату за фиктивную сотрудницу
Сегодня, 04:44