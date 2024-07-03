Лысый мужчина со шрамом и в камуфляже пропал в поселке Свердловской области

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
У мужчины имеются рубцы от псориаза. Глаза у него карие, рост 176 сантиметров, рассказали в группе ВКонтакте свердловского отряда «Прорыв».
В день исчезновения свердловчанин был одет в камуфляжный костюм, черную куртку и серые кроссовки. Также у пропавшего с собой есть синий рюкзак с принтами.
Мужчину разыскивают волонтеры поискового отряда.
Напомним, 18 июня 2024 года в Каменске-Уральском пропала пожилая женщина с деменцией. Вскоре пенсионерку нашли живой.