Мальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле попал в ДТП

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
Автомобилист, буксируя машину УАЗ, наехал на велосипедиста, который в этот момент проезжал по пешеходному переходу на дороге, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
Вследствие случившегося школьник сломал себе ногу. Пострадавшего отвезли в медучреждение. Водитель в момент аварии был в трезвом состоянии. По его словам, велосипедист появился на дороге неожиданно и он не успел среагировать.
Напомним, 26 июня 2024 года в Нижнем Тагиле водитель Renault Duster сбил пешехода и уехал с места ЧП.