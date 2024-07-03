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12-летний мальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле нарушил ПДД и сломал ногу

Мальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле попал в ДТП

3 июля 2024, 03:30
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

12-летний мальчик на велосипеде в Нижнем Тагиле нарушил ПДД и сломал ногу

В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик, ехавший на велосипеде, пострадал из-за столкновения с автомобилем Ford. Авария произошла на Вогульской улице 2 июля 2024 года.

Автомобилист, буксируя машину УАЗ, наехал на велосипедиста, который в этот момент проезжал по пешеходному переходу на дороге, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Вследствие случившегося школьник сломал себе ногу. Пострадавшего отвезли в медучреждение. Водитель в момент аварии был в трезвом состоянии. По его словам, велосипедист появился на дороге неожиданно и он не успел среагировать.

Напомним, 26 июня 2024 года в Нижнем Тагиле водитель Renault Duster сбил пешехода и уехал с места ЧП.

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