На чиновников из Екатеринбурга завели уголовное дело после жалоб Бастрыкину

В Екатеринбурге на нескольких представителей власти СК России завел уголовное дело по статье «Халатность». Дело в том, что местные чиновники не расселили вовремя жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. Люди писали во все инстанции, в том числе и главе СКР.