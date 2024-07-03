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В Екатеринбурге на местных чиновников завели уголовное дело

На чиновников из Екатеринбурга завели уголовное дело после жалоб Бастрыкину

3 июля 2024, 06:10
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на местных чиновников завели уголовное дело

После жалоб Бастрыкину, на некоторых чиновников из Екатеринбурга завели уголовное дело.

В Екатеринбурге на нескольких представителей власти СК России завел уголовное дело по статье «Халатность». Дело в том, что местные чиновники не расселили вовремя жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. Люди писали во все инстанции, в том числе и главе СКР.

В результате, Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль и поручил исполняющему обязанности руководителя следкома по Свердловской области Мирошниченко К. В. доложить о результатах расследования.

Ранее массовая драка в Екатеринбургской школе не ускользнула от внимания Бастрыкина.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Уголовное дело#Чиновники#Екатеринбург#Инцидент
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