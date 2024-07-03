На чиновников из Екатеринбурга завели уголовное дело после жалоб Бастрыкину

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Екатеринбурге на нескольких представителей власти СК России завел уголовное дело по статье «Халатность». Дело в том, что местные чиновники не расселили вовремя жильцов дома, находящегося в аварийном состоянии. Люди писали во все инстанции, в том числе и главе СКР.
В результате, Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль и поручил исполняющему обязанности руководителя следкома по Свердловской области Мирошниченко К. В. доложить о результатах расследования.
Ранее массовая драка в Екатеринбургской школе не ускользнула от внимания Бастрыкина.