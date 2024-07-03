На заводе «КМЗ» в Артемовском обрушилась шахта

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По словам очевидца, территорию, где произошло ЧП, оградили. Сведений о пострадавших в настоящий момент нет, пишет Ура.ру.
В областной МЧС информация о происшествии на шахте не поступала.
Напомним, 30 апреля 2024 года под Североуральском случился обвал шахты из-за горного удара. Под завалами оказался рабочий. Вскоре завалы расчистили, а пострадавшего работника передали врачам, чтобы они оказали ему медпомощь.