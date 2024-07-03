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На заводе «КМЗ» в Артемовском обрушилась шахта

На заводе «КМЗ» в Артемовском обрушилась шахта

3 июля 2024, 10:39
Фото: Ура.ру
В шахте на территории производства «КМЗ» в Артемовском случился обвал. Происшествие случилось 3 июля 2024 года.

По словам очевидца, территорию, где произошло ЧП, оградили. Сведений о пострадавших в настоящий момент нет, пишет Ура.ру.

В областной МЧС информация о происшествии на шахте не поступала.

Напомним, 30 апреля 2024 года под Североуральском случился обвал шахты из-за горного удара. Под завалами оказался рабочий. Вскоре завалы расчистили, а пострадавшего работника передали врачам, чтобы они оказали ему медпомощь.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Завод#Артемовский#Шахта#ЧП#Территория#Обвал#18+#Екатеринбург#Инцидент
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