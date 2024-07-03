Наложили 10 швов: девушка распорола ногу арматурой в центре Невьянска

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Инцидент произошел 28 июня на улице Ленина в центре Невьянска. Девушка не заметила яму, ногой угодила в пространство между плитами и серьезно травмировала ногу торчащей из стройматериалов арматурой.
На кадрах видно, что место, куда попала нога Марии, ничем не огорожено. При этом ежедневно по данному тротуару ходит большое количество пешеходов, ведь дорога ведет к Наклонной башне, храму, отделу полиции и ЗАГСу.
В комментариях к посту о произошедшем в паблике «Инцидент Невьянск», другая горожанка рассказала, что подобная ситуация произошла с ней в Невьянске у военкомата.
Я тоже у призывного угодила в подобную яму зимой — ее снежком припорошило, что не видно было. Провалилась хорошо — почти на всю ногу. Еле выбралась. Отделалась порванным сапогом и приличным синяком на полноги, — рассказала Ирина Реутова.
Мария рассказала корреспонденту TagilCity.ru, что после инцидента она обратилась с жалобой в местную мэрию. В официальном ответе замглавы Станислав Делидов сообщил горожанке, что информация была направлена в МУП «Невьянский водоканал», которым руководит Сергей Воробьев. Предприятие отреагировало на претензию и прикрыло опасную дыру двумя досками.
Написали претензию на сайт администрации города, получили ответ. Дыру закрыли двумя досками. Вот так мы и живем, — пояснила редакции TagilCity.ru пострадавшая.
Местные жители также рассказали, что в этом месте проблема с тротуаром наблюдается очень давно. Прежде это был перепад между плитами, которые теперь стали разрушаться.
Мария сообщила редакции TagilCity.ru, что она также составила заявление в полицию и в дальнейшем намерена обращаться в суд за компенсацией.