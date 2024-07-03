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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

На Урале девушка угодила в яму в центре города и распорола ногу

Наложили 10 швов: девушка распорола ногу арматурой в центре Невьянска

3 июля 2024, 09:12
Фото: tagilcity.ru

На Урале девушка угодила в яму в центре города и распорола ногу

Местная жительница Мария травмировала ногу в центре Невьянска в конце июня. На рану медики наложили пострадавшей десять швов. Девушка обратилась в администрацию Невьянска.

Инцидент произошел 28 июня на улице Ленина в центре Невьянска. Девушка не заметила яму, ногой угодила в пространство между плитами и серьезно травмировала ногу торчащей из стройматериалов арматурой.

Фото: tagilcity.ru

На кадрах видно, что место, куда попала нога Марии, ничем не огорожено. При этом ежедневно по данному тротуару ходит большое количество пешеходов, ведь дорога ведет к Наклонной башне, храму, отделу полиции и ЗАГСу.

Фото: tagilcity.ru

В комментариях к посту о произошедшем в паблике «Инцидент Невьянск», другая горожанка рассказала, что подобная ситуация произошла с ней в Невьянске у военкомата.

Я тоже у призывного угодила в подобную яму зимой — ее снежком припорошило, что не видно было. Провалилась хорошо — почти на всю ногу. Еле выбралась. Отделалась порванным сапогом и приличным синяком на полноги, — рассказала Ирина Реутова.

Мария рассказала корреспонденту TagilCity.ru, что после инцидента она обратилась с жалобой в местную мэрию. В официальном ответе замглавы Станислав Делидов сообщил горожанке, что информация была направлена в МУП «Невьянский водоканал», которым руководит Сергей Воробьев. Предприятие отреагировало на претензию и прикрыло опасную дыру двумя досками.

Написали претензию на сайт администрации города, получили ответ. Дыру закрыли двумя досками. Вот так мы и живем, — пояснила редакции TagilCity.ru пострадавшая.

Местные жители также рассказали, что в этом месте проблема с тротуаром наблюдается очень давно. Прежде это был перепад между плитами, которые теперь стали разрушаться.

Мария сообщила редакции TagilCity.ru, что она также составила заявление в полицию и в дальнейшем намерена обращаться в суд за компенсацией.

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