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Published Сегодня, 10:10

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Updated Сегодня, 10:12

Свердловские рыбаки поймали на реке Исеть огромных судаков

Огромных судаков наловили свердловчане в Исети

3 июля 2024, 10:10
Фото: паблик «Уральский клуб рыбалки"/Максим Гурьев

Свердловские рыбаки поймали на реке Исеть огромных судаков

Рыбаки Свердловской области сообщили о «бешеном выходе судаков» на реке Исеть. Попадаются в том числе и очень крупные экземпляры.

Своими трофеями свердловчане похвастались в паблике «Уральский клуб рыбалки».

Вчера 02.07.2024 вечером попал на Исети на бешеный выход судака, в итоге поймал 14 хвостов!!! — поделился уловом рыбак по имени Максим.

Мужчина рассказал, что рыбачил на Исети в районе Арамиля.

Фото: паблик «Уральский клуб рыбалки"/Максим Гурьев

Вторым судаком в рыболовной карьере похвастался и свердловчанин Дмитрий. По словам мужчины, своего «монстра» он поймал на Исети недалеко от дома, когда решил порыбачить вечером.

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Всем привет. Сегодня сходил на Исеть возле дома. Попался вот такой вот монстр… Второй судак в моей рыболовной карьере. Ощущения не передать словами… Рыбалка удалась, вечер провел вообще супер, столько эмоций))). Если кому интересно, ловил на донку на мясо. Спасибо за внимание и всем удачных рыбалок!!! — написал Дмитрий.
Фото: паблик «Уральский клуб рыбалки"/Дмитрий Чайкин

Судак — это хищная рыба, которая обитает практически во всех пресных водоемах мира. Эти рыбы — долгожители. В глубоких озерах и реках водятся судаки, возраст которых оценивается в 25-30 лет. Эти особи могут вырастать до гигантских размеров и весить более 15 кг.

Самый большой судак был выловлен в 2010 году в Финляндии. Вес рыбы-монстра составил почти 20 кг.

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