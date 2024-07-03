Огромных судаков наловили свердловчане в Исети

Судак — это хищная рыба, которая обитает практически во всех пресных водоемах мира. Эти рыбы — долгожители. В глубоких озерах и реках водятся судаки, возраст которых оценивается в 25-30 лет. Эти особи могут вырастать до гигантских размеров и весить более 15 кг.