Огромных судаков наловили свердловчане в Исети

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Своими трофеями свердловчане похвастались в паблике «Уральский клуб рыбалки».
Вчера 02.07.2024 вечером попал на Исети на бешеный выход судака, в итоге поймал 14 хвостов!!! — поделился уловом рыбак по имени Максим.
Мужчина рассказал, что рыбачил на Исети в районе Арамиля.
Вторым судаком в рыболовной карьере похвастался и свердловчанин Дмитрий. По словам мужчины, своего «монстра» он поймал на Исети недалеко от дома, когда решил порыбачить вечером.
Всем привет. Сегодня сходил на Исеть возле дома. Попался вот такой вот монстр… Второй судак в моей рыболовной карьере. Ощущения не передать словами… Рыбалка удалась, вечер провел вообще супер, столько эмоций))). Если кому интересно, ловил на донку на мясо. Спасибо за внимание и всем удачных рыбалок!!! — написал Дмитрий.
Судак — это хищная рыба, которая обитает практически во всех пресных водоемах мира. Эти рыбы — долгожители. В глубоких озерах и реках водятся судаки, возраст которых оценивается в 25-30 лет. Эти особи могут вырастать до гигантских размеров и весить более 15 кг.
Самый большой судак был выловлен в 2010 году в Финляндии. Вес рыбы-монстра составил почти 20 кг.