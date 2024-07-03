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Падение качелей на ребенка в Екатеринбурге обошлось УК в 400 тысяч

Падение качелей на ребенка в Екатеринбурге обошлось УК в 400 тысяч

3 июля 2024, 04:39
Фото: 1MI
Управляющая компания в Екатеринбурге выплатит более 400 тысяч рублей за травму 10-летнего мальчика на детской площадке. Инцидент случился в августе 2022 года.

Школьник находился на детской площадке и в какой-то момент на него рухнули качели. Вследствие этого у него диагностировали перелом ноги. Мать обратилась в районный следственный отдел, но там не стали возбуждать уголовное дело, так как не обнаружили состава преступления, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Тогда женщина отправилась в суд с иском. В результате разбирательств суд обязал УК выплатить 258 тысяч рублей. Обе стороны подали апелляции в облсуд. В инстанции, выяснив обстоятельства дела, взыскали с УК более 400 тысяч.

Напомним, коммунальщики в Екатеринбурге выплатят 400 тысяч ребенку, который упал в колодец с кипятком.

«Горэнерго» в Качканаре выплатит 400 тысяч фельдшеру за травму ноги
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