Падение качелей на ребенка в Екатеринбурге обошлось УК в 400 тысяч

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Школьник находился на детской площадке и в какой-то момент на него рухнули качели. Вследствие этого у него диагностировали перелом ноги. Мать обратилась в районный следственный отдел, но там не стали возбуждать уголовное дело, так как не обнаружили состава преступления, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Тогда женщина отправилась в суд с иском. В результате разбирательств суд обязал УК выплатить 258 тысяч рублей. Обе стороны подали апелляции в облсуд. В инстанции, выяснив обстоятельства дела, взыскали с УК более 400 тысяч.
Напомним, коммунальщики в Екатеринбурге выплатят 400 тысяч ребенку, который упал в колодец с кипятком.