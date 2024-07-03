Падение качелей на ребенка в Екатеринбурге обошлось УК в 400 тысяч

Школьник находился на детской площадке и в какой-то момент на него рухнули качели. Вследствие этого у него диагностировали перелом ноги. Мать обратилась в районный следственный отдел, но там не стали возбуждать уголовное дело, так как не обнаружили состава преступления, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.