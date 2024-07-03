Пешеход попал под колеса машины ночью на трассе ЕКАД

Автомобилист ехал с разрешенной скоростью в сторону аэропорта Кольцово. В какой-то момент на проезжую часть неожиданно вышел пешеход. Водитель затормозил, однако наезд все равно произошел, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.