Пешеход попал под колеса машины ночью на трассе ЕКАД

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Автомобилист ехал с разрешенной скоростью в сторону аэропорта Кольцово. В какой-то момент на проезжую часть неожиданно вышел пешеход. Водитель затормозил, однако наезд все равно произошел, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Пострадавший скончался на месте ЧП. В момент ДТП пенсионер был в трезвом состоянии. По факту случившегося в ГИБДД была организована проверка.
Напомним, ночью 28 июня 2024 года в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбила пешехода, который был в темной одежде.