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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Пешеход попал под колеса машины ночью на трассе ЕКАД

Пешеход попал под колеса машины ночью на трассе ЕКАД

3 июля 2024, 06:43
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
На ЕКАДе пожилой водитель Honda Civic насмерть сбил пешехода. ДТП произошло ночью 2 июля 2024 года.

Автомобилист ехал с разрешенной скоростью в сторону аэропорта Кольцово. В какой-то момент на проезжую часть неожиданно вышел пешеход. Водитель затормозил, однако наезд все равно произошел, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Пострадавший скончался на месте ЧП. В момент ДТП пенсионер был в трезвом состоянии. По факту случившегося в ГИБДД была организована проверка.

Напомним, ночью 28 июня 2024 года в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбила пешехода, который был в темной одежде.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Дорога#Смерть#ГИБДД#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ЧП#ЕКАД#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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