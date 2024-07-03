Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Межведомственный природоохранный прокурор Григорий Битюков пообещал расследовать все обстоятельства случившегося и разобраться, кому принадлежит эта территория, а также какой ущерб был нанесен окружающей среде.
Мы разберемся, в чьем ведомстве находится данная территория, кто ответственный и какой ущерб окружающей среде был причинен, — пояснил журналистам Григорий Битюков, межрайонный природоохранный прокурор Нижнего Тагила.
По словам общественника Рамиля Хакимова, который также посетил место событий, близлежащие дачные участки остались без воды. К слову, Верхний Прудок был предназначен для полива. Кроме того, садоводы остались без пожарного водоема. Также пострадала экосфера на ближайших территориях от водоема, а это около 5 гектаров, считает общественник.
Причина прорыва дамбы, утерян муниципальный контроль со стороны администрации ГГО за гидротехническими сооружениями и пожарными водоемами. В результате после обильных дождей на прошлой неделе, Верхний Прудок переполнился, а донный выпуск не открыли, то ли по причине неисправности, то ли по халатности, — рассказал редакции TagilCity.ru общественник Рамиль Хакимов.
Напомним, что Верхний прудок, расположенный недалеко от Исинского пруда под Нижним Тагилом, обмелел после того, как произошел прорыв его береговой зоны.