Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом

По словам общественника Рамиля Хакимова, который также посетил место событий, близлежащие дачные участки остались без воды. К слову, Верхний Прудок был предназначен для полива. Кроме того, садоводы остались без пожарного водоема. Также пострадала экосфера на ближайших территориях от водоема, а это около 5 гектаров, считает общественник.