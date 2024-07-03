Проводница сорвала стопкран: 50-летнего зацепера сняли с подножки поезда в Тагиле

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Инцидент произошел в ночь на 2 июля. Проводница одного из вагонов заметила зацепившегося пассажира и сдернула стоп-кран, рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции в УрФО.
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В Серове мужчину уже поджидали полицейские, которые составили административный протокол. За нарушение правил поведения на железной дороге ему грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.
Ранее житель Екатеринбурга проснулся на крыше поезда, но так и не вспомнил, как там оказался.