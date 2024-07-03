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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

50-летний зацепер задержал поезд в Тагиле и был оштрафован в Серове

Проводница сорвала стопкран: 50-летнего зацепера сняли с подножки поезда в Тагиле

3 июля 2024, 15:55
Фото: Управление транспортной полиции по УрФО

50-летний зацепер задержал поезд в Тагиле и был оштрафован в Серове

Мужчина опоздал на поезд в Нижнем Тагиле, поэтому ухватился за поручни и проехал на подножке поезда Екатеринбург — Приобье.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля. Проводница одного из вагонов заметила зацепившегося пассажира и сдернула стоп-кран, рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции в УрФО.

50-летний нарушитель смог зайти в вагон и занять свое место. Из-за вынужденной остановки поезд выбился из графика на 4 минуты.

В Серове мужчину уже поджидали полицейские, которые составили административный протокол. За нарушение правил поведения на железной дороге ему грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей.

Ранее житель Екатеринбурга проснулся на крыше поезда, но так и не вспомнил, как там оказался.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Штраф#Серов#Поезд#Нарушение правил#18+#Екатеринбург#Транспортная полиция#Административный протокол
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