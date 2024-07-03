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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Ремонт, подсветка и озеленение: в Нижнем Тагиле благоустроят территорию на Строителей

Ремонт, подсветка и озеленение: в Нижнем Тагиле благоустроят территорию на Строителей

3 июля 2024, 10:35
Фото: Проектная документация
В Нижнем Тагиле начнется комплексное благоустройство территории у домов № 5, 7, 11 на проспекте Строителей. Администрация города выделила для этого 32,4 миллиона рублей.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, будет восстановлена верхняя смотровая площадка. Планируется благоустройство зоны отдыха, ремонт подпорных стенок и спусков. Территорию для отдыха строители вымостят плиткой, появятся асфальтированные дорожки.

На пешеходной зоне установят малые архитектурные формы. А в рамках по озеленению будут выполнены ландшафтные композиции с подсветкой. Кроме того, на проспекте Строителей предусмотрено новое освещение и видеонаблюдение.

Отвод поверхностных вод с пешеходной зоны будет осуществляться по уклону на проезжую часть и по ней в сторону проспекта Мира, — сказано в документации.

Площадь зоны отдыха составит 910 квадратных метров, примерно такая же будет площадь тротуаров. Планируется высадка декоративных яблонь Рудольф и спиреи японской Дженпей.

Сдать объект заказчику необходимо до 30 сентября 2024 года. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 8 июля 2024 года.

Фото: Проектная документация

Ранее в Нижнем Тагиле уже начали благоустройство двора на улице Красноармейской, 78.

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