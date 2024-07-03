Ремонт, подсветка и озеленение: в Нижнем Тагиле благоустроят территорию на Строителей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Как выяснила редакция TagilCity.ru, будет восстановлена верхняя смотровая площадка. Планируется благоустройство зоны отдыха, ремонт подпорных стенок и спусков. Территорию для отдыха строители вымостят плиткой, появятся асфальтированные дорожки.
На пешеходной зоне установят малые архитектурные формы. А в рамках по озеленению будут выполнены ландшафтные композиции с подсветкой. Кроме того, на проспекте Строителей предусмотрено новое освещение и видеонаблюдение.
Отвод поверхностных вод с пешеходной зоны будет осуществляться по уклону на проезжую часть и по ней в сторону проспекта Мира, — сказано в документации.
Площадь зоны отдыха составит 910 квадратных метров, примерно такая же будет площадь тротуаров. Планируется высадка декоративных яблонь Рудольф и спиреи японской Дженпей.
Сдать объект заказчику необходимо до 30 сентября 2024 года. Заявки потенциальные подрядчики могут подавать до 8 июля 2024 года.