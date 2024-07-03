РЭО огласил регионы — лидеры по внесению данных в систему учета отходов

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Указанные субъекты Российской Федерации не только передали свои данные, но и максимально заполнили информацию о региональных операторах, операторах и муниципальных органах. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что отчетность по этим данным ежемесячно направляется в правительство, что позволяет централизовать все данные об управлении отходами, передает bel.ru.
Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что за время работы ФГИС УТКО (с декабря прошлого года) зарегистрировались 9,8 тыс. пользователей. Они могут вносить предложения по улучшению системы, особенно если встречают несоответствия в данных. В настоящее время разрабатывается управленческий модуль для руководителей.
Для упрощения внесения данных РЭО регулярно проводит селекторные совещания. Кроме того, на сайте размещены видеоинструкции и ответы на часто задаваемые вопросы.
Регионы России обязаны своевременно вносить данные об источниках образования и местах накопления отходов, а также о предприятиях по обращению с отходами в соответствии с приказом Минприроды № 919 от 26.12.2022.