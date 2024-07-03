РЭО огласил регионы — лидеры по внесению данных в систему учета отходов

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров сообщил, что за время работы ФГИС УТКО (с декабря прошлого года) зарегистрировались 9,8 тыс. пользователей. Они могут вносить предложения по улучшению системы, особенно если встречают несоответствия в данных. В настоящее время разрабатывается управленческий модуль для руководителей.