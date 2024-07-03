Ромашки, мастер-классы и концерты: как в Тагиле пройдет День семьи, любви и верности

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Старт празднования начнется 5 июля в 14.00 в ЗАГСе на Вагонке. Там состоится «Ромашковая свадьба». В этот же день в 18.00 во дворце культуры Верхней Черемшанки пройдет программа для семей. Посетителей будут ждать творческие коллективы с песнями и танцами, конкурсы и различные викторины.
6 июля можно будет посетить спортивный праздник во дворце национальных культур и праздничный концерт в поселке Уралец. Музей изобразительных искусств приглашает на семейное путешествие по выставке с игровыми элементами и творческими заданиями и мастер-класс для детей и их родителей под названием «Ромашка». Там же 7 июля можно будет сделать кукол-неразлучников, выяснила редакция TagilCity.ru.
Основные мероприятия в Нижнем Тагиле запланированы на 8 июля. Для посетителей будет работать сразу несколько площадок в библиотеках, парке «Народный», парке Бондина. Там же состоится и общегородской концерт, посвященный Дню любви, семьи и верности. Начало назначено на 18.00.
А в 2021 году в «Народном» появился новый памятник святым Петру и Февронье. Именно они считаются покровителями семейного счастья.