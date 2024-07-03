Ромашки, мастер-классы и концерты: как в Тагиле пройдет День семьи, любви и верности

6 июля можно будет посетить спортивный праздник во дворце национальных культур и праздничный концерт в поселке Уралец. Музей изобразительных искусств приглашает на семейное путешествие по выставке с игровыми элементами и творческими заданиями и мастер-класс для детей и их родителей под названием «Ромашка». Там же 7 июля можно будет сделать кукол-неразлучников, выяснила редакция TagilCity.ru.