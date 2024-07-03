Склад горюче-смазочных материалов горит в Березовском

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Пожар возник в промышленной зоне Ленинского района. В МЧС сообщили, что горит склад с горючим. В СМИ появились сообщения, что огонь также распространился на расположенные рядом производства, в том числе завод металлоконструкций и химзавод.
После привлечения к тушению пожара вертолета Ми-8 возгорание удалось локализовать. Как сообщил источник Ura.ru, к месту пожара прибыла карета скорой помощи. Возможно, один из спасателей отравился угарным газом. Также, по данным источника, из соседнего административного здания эвакуировали более 100 человек.
О причинах пожара информации на данный момент нет.
Накануне, 2 июля, в Екатеринбурге на Уктусе горела многоэтажка.