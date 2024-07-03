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В Березовском пылает склад горюче-смазочных материалов

Склад горюче-смазочных материалов горит в Березовском

3 июля 2024, 14:47
Фото: 1MI

В Березовском пылает склад горюче-смазочных материалов

Свердловские спасатели борются с огнем на складе горюче-смазочных материалов в Березовском. Огонь локализовали на площади около 2000 кв. м.

Пожар возник в промышленной зоне Ленинского района. В МЧС сообщили, что горит склад с горючим. В СМИ появились сообщения, что огонь также распространился на расположенные рядом производства, в том числе завод металлоконструкций и химзавод.

После привлечения к тушению пожара вертолета Ми-8 возгорание удалось локализовать. Как сообщил источник Ura.ru, к месту пожара прибыла карета скорой помощи. Возможно, один из спасателей отравился угарным газом. Также, по данным источника, из соседнего административного здания эвакуировали более 100 человек.

О причинах пожара информации на данный момент нет.

Накануне, 2 июля, в Екатеринбурге на Уктусе горела многоэтажка.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Скорая помощь#Эвакуация#Березовский#18+#Екатеринбург#МЧС
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