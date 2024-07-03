Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В 2023 году данный показатель достиг уровня 0,4%. Основная причина убыли населения — естественное сокращение. Так, в течение минувшего года оно составило 17 619 человек, рассказали в Свердловскстате.
В 2023 году не стало более 56 тысяч человек, а на свет появилось 38 497 человек. При этом в сравнении с позапрошлым годом в предыдущем наблюдалось уменьшение не только рождаемости, но и смертности. Умерших свердловчан стало меньше на 5,3%, а родившихся — на 3,4%.
Напомним, в 2023 году в Свердловской области увеличилась смертность от наркотиков среди подростков.