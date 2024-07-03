Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%

В 2023 году не стало более 56 тысяч человек, а на свет появилось 38 497 человек. При этом в сравнении с позапрошлым годом в предыдущем наблюдалось уменьшение не только рождаемости, но и смертности. Умерших свердловчан стало меньше на 5,3%, а родившихся — на 3,4%.