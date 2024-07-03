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Updated Сегодня, 10:08

Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%

Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%

3 июля 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области уровень смертности оказался выше уровня рождаемости на 45%. На начало января 2024 года в регионе зафиксировано 4 222 695 жителей.

В 2023 году данный показатель достиг уровня 0,4%. Основная причина убыли населения — естественное сокращение. Так, в течение минувшего года оно составило 17 619 человек, рассказали в Свердловскстате.

В 2023 году не стало более 56 тысяч человек, а на свет появилось 38 497 человек. При этом в сравнении с позапрошлым годом в предыдущем наблюдалось уменьшение не только рождаемости, но и смертности. Умерших свердловчан стало меньше на 5,3%, а родившихся — на 3,4%.

Напомним, в 2023 году в Свердловской области увеличилась смертность от наркотиков среди подростков.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Статистика#Рождаемость#Население#Демография#Смертность#Показатели#Екатеринбург#Свердловскстат#Местные жители#Убыль населения
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