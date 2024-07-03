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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:37

Режим НМУ объявлен в Свердловской области

Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля

3 июля 2024, 05:35
Фото: tagilcity.ru

Режим НМУ объявлен в Свердловской области

В Свердловской области объявлен режим НМУ I степени опасности 2 июля 2024 года. Он будет продолжаться несколько дней.

В регионе ожидаются НМУ для рассеивания опасных веществ в атмосфере. Режим вступил в силу в 20:00 2 июля и продлится до 20:00 5 июля.

Местным жителям в этот период рекомендуется держать окна закрытыми, а также по возможности как можно реже пребывать на открытом воздухе.

Напомним, режим НМУ в Нижнем Тагиле объявлялся с 10 по 16 июня 2024 года. В эти дни в городе стоял смог. Промышленные заводы при I степени опасности обязаны уменьшать концентрацию неблагоприятных веществ в воздухе не менее, чем на 15%.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Улица#Воздух#Опасность#Атмосфера#Выбросы#Смог#Вредные вещества#Екатеринбург#Загрязнение воздуха#Режим НМУ
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