Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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В регионе ожидаются НМУ для рассеивания опасных веществ в атмосфере. Режим вступил в силу в 20:00 2 июля и продлится до 20:00 5 июля.
Местным жителям в этот период рекомендуется держать окна закрытыми, а также по возможности как можно реже пребывать на открытом воздухе.
Напомним, режим НМУ в Нижнем Тагиле объявлялся с 10 по 16 июня 2024 года. В эти дни в городе стоял смог. Промышленные заводы при I степени опасности обязаны уменьшать концентрацию неблагоприятных веществ в воздухе не менее, чем на 15%.