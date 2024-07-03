Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля

Напомним, режим НМУ в Нижнем Тагиле объявлялся с 10 по 16 июня 2024 года. В эти дни в городе стоял смог. Промышленные заводы при I степени опасности обязаны уменьшать концентрацию неблагоприятных веществ в воздухе не менее, чем на 15%.