Светофоры временно отключат в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Объекты прекратят работу с 9:30 до 16:00. Их отключат на пешеходном переходе возле остановки «Магазин „Глобус“», а также на перекрестке Черноисточинское шоссе — Бригадная улица, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Светофоры на вышеуказанный промежуток времени прекратят эксплуатироваться из-за планового отключения электричества.
Напомним, 1 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на некоторое время не работал светофор на перекрестке Красногвардейская — Кулибина. В этом районе проводились реконструкционные работы.