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Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Светофоры временно отключат в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

Светофоры временно отключат в районе ГГМ в Нижнем Тагиле

3 июля 2024, 03:54
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»
На Гальянке в Нижнем Тагиле светофоры некоторое время не будут работать на Черноисточинском шоссе. Объекты отключат 3 июля 2024 года.

Объекты прекратят работу с 9:30 до 16:00. Их отключат на пешеходном переходе возле остановки «Магазин „Глобус“», а также на перекрестке Черноисточинское шоссе — Бригадная улица, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Светофоры на вышеуказанный промежуток времени прекратят эксплуатироваться из-за планового отключения электричества.

Напомним, 1 июля 2024 года в Нижнем Тагиле на некоторое время не работал светофор на перекрестке Красногвардейская — Кулибина. В этом районе проводились реконструкционные работы.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Ггм#Электричество#Пешеходный переход#Светофор#Черноисточинское шоссе#Светофоры#Гальянка#Отключение#Екатеринбург#ЦОДД#Магазин Глобус
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