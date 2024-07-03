Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Согласно материалам дела, были допрошены все участники произошедшего в Нижнем Тагиле конфликта. Их показания сходятся. Все сообщили о факте избиения девочки, однако уголовное дело следователь не стал возбуждать, опираясь на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).
Как выяснила редакция TagilCity.ru, уголовное преследование в отношении двух учеников, избивших девочку, было прекращено. Подростков не нужно преследовать по уголовной статье по факту нанесения тяжкого вреда здоровью, постановил следователь по особо важным делам. С матери подростков также сняты обвинения по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления. Теперь женщине лишь предъявляют совершение хулиганства, остальные обвинения не предъявлены из-за отсутствия состава преступления, отмечает собеседник редакции.
Примечательно, что в документе (имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru) зафиксировано, что три члена семьи действительно нанесли удары: два удара кулаком по лицу от первого брата, два ногой в живот — от второго и еще один удар ладонью по лицу — от матери.
Так, братья пояснили, что после прихода в новую школу стали конфликтовать с одноклассниками. По их словам, дети их все время задирали и оскорбляли их мать, а также плевались бумажками из ручки. Другие школьники также озвучивали претензии к поведению братьев.
28 декабря 2023 года, накануне инцидента, между школьниками вновь произошел словесный конфликт. Один из братьев рассказал следователю, что после уроков пострадавшая впоследствии девочка и еще один мальчик из класса кричали им обидные слова, и в результате все дети подрались.
На следующий день, 29 декабря, у школьников были сокращенные уроки. В связи с событиями, произошедшими накануне, братьев пришла встречать их мама. Когда все перешли дорогу от школы, то снова завязалась драка, в которой школьница, по ее словам, получила не менее двух ударов в лицо и не менее двух ударов в живот.
Девочки вышли из школы раньше, заранее забили стрелку, чтобы «набить им морду», — приводятся слова мамы мальчиков.
В результате конфликта, женщина ударила ученицу ладонью по лицу и сфотографировала всех участников потасовки на телефон, чтобы зафиксировать свидетелей и участников. Драку попытался разнять учитель физкультуры из этой школы, который находился рядом с местом событий. Он оттащил братьев от девочки.
Из показаний свидетеля известно, что два брата повалили школьницу на снег, она не могла выбраться, уступая им физически:
При этом некоторые ребята пытались помочь ей, но мать стояла и, размахнув руки, не давала пройти участникам драки.
Сама женщина, мать школьников-азербайджанцев, в общении с СК отрицала, что била школьницу, однако две очные ставки подтвердили обратное.
Пострадавшая школьница обратилась в больницу с подозрением на сотрясение мозга, этот диагноз не подтвердился.
Каких-либо кровоподтеков, ссадин в области головы и туловища не обнаружено. Наличие черепно-мозговой травмы в виде сотрясения головного мозга не подтверждено объективными клиническими данными, — следует из заключения медкомиссии.
Согласно проведенным экспертизам, отмечает подполковник юстиции, два удара кулаком по лицу, два пинка ногой в живот и один удар ладонью по щеке не причинили девочке вреда здоровью.
Напомним, инцидент с дракой между школьниками в Нижнем Тагиле вызвал большой резонанс в обществе. Многие осуждали детей и их мать в том, что они избили девочку, которая воспитывается бабушкой. Расследование дела находилось под контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина.