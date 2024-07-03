Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать

На следующий день, 29 декабря, у школьников были сокращенные уроки. В связи с событиями, произошедшими накануне, братьев пришла встречать их мама. Когда все перешли дорогу от школы, то снова завязалась драка, в которой школьница, по ее словам, получила не менее двух ударов в лицо и не менее двух ударов в живот.