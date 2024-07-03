Травмировался на мотоцикле с коляской: тагильчанин без прав попал в ДТП

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Авария произошла утром 3 июля. Мотоциклист ехал в поселок Синегорский, но съехал с дороги. В результате транспортное средство опрокинулось. Известно, что мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Сейчас предстоит выяснить, был ли водитель в момент аварии трезвым. У него не было экипировки и мотошлема. Кроме того, тагильчанин не имел прав для соответствующей категории вождения.
В ГАИ напомнили, что мототехника — это одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Именно поэтому, следует быть осторожнее при вождении и соблюдать ПДД.
Ранее пьяный мотоциклист под Нижним Тагилом устроил аварию, в которой пострадали его супруга и дочка.