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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Мужчина на мотоцикле травмировался в ДТП под Нижним Тагилом

Травмировался на мотоцикле с коляской: тагильчанин без прав попал в ДТП

3 июля 2024, 13:28
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Мужчина на мотоцикле травмировался в ДТП под Нижним Тагилом

63-летний тагильчанин, управляя мотоциклом с коляской в Пригородном районе, попал в аварию и перевернулся. Мужчина получил травмы.

Авария произошла утром 3 июля. Мотоциклист ехал в поселок Синегорский, но съехал с дороги. В результате транспортное средство опрокинулось. Известно, что мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас предстоит выяснить, был ли водитель в момент аварии трезвым. У него не было экипировки и мотошлема. Кроме того, тагильчанин не имел прав для соответствующей категории вождения.

В ГАИ напомнили, что мототехника — это одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Именно поэтому, следует быть осторожнее при вождении и соблюдать ПДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Ранее пьяный мотоциклист под Нижним Тагилом устроил аварию, в которой пострадали его супруга и дочка.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Пригородный район#Водитель#Мотоцикл#18+#Екатеринбург#Авария
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