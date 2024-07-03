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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Екатеринбург на «Иннопром» едут три министра из ОАЭ

Три министра из ОАЭ едут в Екатеринбург на выставку «Иннопром»

3 июля 2024, 14:25
Фото: 1MI

В Екатеринбург на «Иннопром» едут три министра из ОАЭ

«Иннопром» в Екатеринбурге решили посетить несколько первых лиц из Эмиратов.

В столицу Урала из Дубая планирует приехать большая делегация, в которую войдут 200 человек. Отмечается, что среди участников трое являются министрами.

Министр промышленности является лидером делегации с Востока. Султан бин Ахмед Аль-Джабер отметил, что все участники с нетерпением ждут этого события и планируют укреплять с Россией экономические связи, пишет ЕАН. Также приедут руководители народного образования и внешней торговли.

Напомним, в Екатеринбурге на выставке «Иннопром» будут организованы отдельные молельные комнаты.

#Екатерина Смирнова#Общество#Экономика#Выставка#ОАЭ#Международная выставка#Екатеринбург
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