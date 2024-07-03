Три министра из ОАЭ едут в Екатеринбург на выставку «Иннопром»

Министр промышленности является лидером делегации с Востока. Султан бин Ахмед Аль-Джабер отметил, что все участники с нетерпением ждут этого события и планируют укреплять с Россией экономические связи, пишет ЕАН. Также приедут руководители народного образования и внешней торговли.