Три министра из ОАЭ едут в Екатеринбург на выставку «Иннопром»

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В столицу Урала из Дубая планирует приехать большая делегация, в которую войдут 200 человек. Отмечается, что среди участников трое являются министрами.
Министр промышленности является лидером делегации с Востока. Султан бин Ахмед Аль-Джабер отметил, что все участники с нетерпением ждут этого события и планируют укреплять с Россией экономические связи, пишет ЕАН. Также приедут руководители народного образования и внешней торговли.
Напомним, в Екатеринбурге на выставке «Иннопром» будут организованы отдельные молельные комнаты.