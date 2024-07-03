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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Россия применила против ВСУ боеприпас, способный переломить конфликт

В конфликте на Украине намечается перелом: ВКС РФ применили новую планирующую бомбу

3 июля 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney

Россия применила против ВСУ боеприпас, способный переломить конфликт

Бомба весом в 3 тысячи тонн способна стереть с лица земли сразу несколько зданий. В западных СМИ этот факт уже назвали «очень плохой новостью для украинских войск».

Уникальная бомба российского производства ФАБ-3000 М-54 применена в зоне СВО на Украине. Авторитетное американское издание Business Insider посвятило этому событию целую публикацию. По мнению экспертов BI, это уникальное оружие способно переломить ход специальной военной операции.

ФАБ — фугасная авиационная бомба. Снаряды весом в 3 тысячи тонн в России начали массово выпускать в марте 2024 года. И недавно ВКС РФ начали активно применять ФАБ-3000. В частности, удары наносились по селу Липцы на Харьковском направлении и Нью-Йорку на Донецком направлении.

Удар по Нью-Йорку (Новгородскому) был нанесен в конце июня самолетом СУ-34Удар по Нью-Йорку (Новгородскому) был нанесен в конце июня самолетом СУ-34
Удар по Нью-Йорку (Новгородскому) был нанесен в конце июня самолетом СУ-34
Фото: скрин видео военкора Андрея Руденко

В Липцах бомба, попавшая в торец здания, практически снесла его с лица земли, оставив лишь обломки. Ирландский военный обозреватель Чей Боуз, комментируя это событие на своей странице в соцсети Х, назвал его «очень плохой новостью» для украинцев.

Самое важное: ФАБы запускаются вне зоны действия ПВО Украины. Бомбы снабжены модулями планирования и способны преодолевать расстояние в десятки километров. Отклонение от заданной цели может составлять около 15-20 метров, однако для столь мощного снаряда это несущественный недостаток. Как отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, радиус сплошного поражения ФАБ-3000 составляет 50 метров, осколочного — порядка 260 метров.

Еще одно американское издание, The National Interest, посетовало, что в массовом применении российских мощных ФАБов для украинской армии есть дополнительный очень неприятный момент. По мнению аналитиков, применение этих «малышек» способно перегрузить и истощить украинскую ПВО и полностью сломать Киеву стратегию по защите с воздуха.

Ранее эксперты озвучили сроки окончания конфликта на Украине.

Эксперты вновь заговорили про сроки окончания боевых действий на Украине
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#Дарья Бобровицкая#Аналитика#Эксклюзив#Россия#Украина#Технологии#Конфликт#Бомба#ПВО#СВО#ВКС РФ#ФАБ-3000#Военная операция#Применение оружия#Вооружения
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