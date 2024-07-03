В конфликте на Украине намечается перелом: ВКС РФ применили новую планирующую бомбу

Еще одно американское издание, The National Interest, посетовало, что в массовом применении российских мощных ФАБов для украинской армии есть дополнительный очень неприятный момент. По мнению аналитиков, применение этих «малышек» способно перегрузить и истощить украинскую ПВО и полностью сломать Киеву стратегию по защите с воздуха.